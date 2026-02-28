Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române informează că traficul este restricționat la kilometrul 273, sensul de mers către Sibiu.

„Circulația rutieră este oprită pe banda de urgență și prima bandă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 273, în apropierea localității Săliște, județul Sibiu, după ce – în urma unei defecțiuni tehnice – a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism, ce se află pe banda de urgență. Nu au rezultat persoane rănite”.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile poliției, scrie ziarulunirea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE