Lucian și-a amenajat „beciul domnesc”

Lucian, fost sportiv și agent de pază, a încercat inițial să mențină răcoarea în apartamentul său de pe strada Episcop Ioan Suciu prin metode clasice. „Am băgat folie în geam, din aia de aluminiu, dar degeaba. În funcție de oră, în casă sunt între 30 și 36 de grade“, a explicat el pentru ebihoreanul.ro.

Când ventilația artificială s-a dovedit ineficientă, iar familia sa a refuzat utilizarea aerului condiționat, bărbatul a decis să recurgă la o alternativă radicală.

Subsolul blocului, inițial folosit pentru depozitare, a fost transformat de Lucian într-un spațiu de dormit. A renovat încăperea, a văruit pereții și a igienizat complet locul, pe care îl întreține periodic. „La cât arest am făcut eu în armată, aici e domnie. Am toate condițiile“, spune el cu umor despre noul său „dormitor”.

Confort improvizat

Deși spațiul este modest, Lucian a creat un colț confortabil.

Între dulapuri, borcane și unelte, a așezat o saltea acoperită cu o carpetă cu model de zebră, iar o altă carpetă, cu mesteceni în culori de toamnă, aduce o pată de culoare.

Subsolul, deși întunecat și strâmt, oferă o temperatură plăcută: „Peste zi sunt cam 25 de grade, iar noaptea scade și mai mult. Dimineața e așa de răcoare că mă ia cu frig. Azi-dimineață mi-am pus plapuma pe mine“.

Rutina zilnică în vreme de caniculă

Programul său include o trezire matinală la ora 6, urmată de un antrenament și o plimbare cu câinii în Parcul Olosig. După-amiază, în zilele toride, revine în beci pentru a se odihni: „Dacă e rău și arde tare afară, nu stau să mă coc în casă. Cobor la beci și trag un pui de somn. Când e cald, e normal să te tragi undeva la umbră“.

Bihorul se află în prezent sub influența unui val de caniculă extremă, meteorologii avertizând asupra disconfortului termic sever și a nopților tropicale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE