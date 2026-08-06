Aproape 900 de arbori ar putea fi tăiați de pe Faleza Dunării

Primarul Ionuţ Pucheanu, echipa de proiectare şi experţii de mediu implicaţi în elaborarea documentaţiei modernizării Falezei au explicat miercuri, într-o conferință de presă, ce se va întâmpla cu copacii de pe Faleza Dunării.

Faptul că aproximativ 900 de arbori ar putea fi tăiați pentru modernizarea falezei Dunării din Galați, un proiect în valoare de 45 de milioane de euro, a stârnit controverse încă înainte de începerea lucrărilor.

Reprezentanții Primăriei Galați susțin însă că aceasta reprezintă scenariul maxim prevăzut în documentație și nu înseamnă că toți acești arbori vor fi tăiați.

Fiecare arbore urmează să fie analizat individual înaintea intervențiilor.

Vor fi verificate starea de sănătate, dimensiunile și posibilitatea de păstrare sau transplantare. În anumite zone, proiectanții spun că traseul aleilor poate fi modificat, iar pentru arborii valoroși pot fi amenajate alveole.

Potrivit datelor prezentate de administrația locală, aproximativ 200 de arbori sunt uscați sau bolnavi. În inventar apar și aproximativ 120 de oțetari, specie considerată invazivă, 70 de corcoduși, 43 de duzi și aproximativ 50 de plopi.

Liliecii complică planurile de pe Faleza Dunării

Una dintre probleme ridicate în cadrul conferinței este legată de liliecii care trăiesc în arborii maturi de pe Faleză.

Experții de mediu au explicat că în copacii de pe Faleza Dunării au fost identificate colonii de lilieci. Iar aici lucrurile devin mai complicate pentru constructori.

Toate speciile de lilieci identificate sunt protejate prin legislația națională și europeană. Înainte ca lucrările să afecteze arborii în care există adăposturi pentru lilieci, trebuie aplicate măsuri de protecție și, acolo unde este necesar, de relocare.

Copacii marcați cu „X” nu înseamnă automat că vor fi tăiați

Un alt subiect care a provocat controverse a fost reprezentat de arborii marcați cu vopsea roșie.

Proiectanții au precizat că marcajul „X” nu reprezintă o condamnare automată la tăiere. Acesta indică arborii aflați în zonele în care sunt prevăzute amenajări.

Înaintea lucrărilor, fiecare exemplar va fi analizat.

Aproximativ 130-150 de arbori considerați valoroși, printre care tei, arțari și paltini, ar putea fi afectați de proiect. Intenția proiectanților este însă ca o parte cât mai mare dintre aceștia să fie păstrată.

Proiectanții au fost întrebați și de ce pistele de biciclete și de alergare nu au fost proiectate astfel încât să ocolească fiecare arbore existent.

Explicația este că un traseu foarte sinuos ar fi ocupat o suprafață mai mare din spațiul verde.

În proiectul actual, pista pentru biciclete și cea pentru alergare vor fi amplasate la baza taluzului. Pista pentru role va avea un traseu diferit și va intersecta în anumite puncte zona pietonală.

Primăria promite peste 3.000 de arbori noi

Dacă proiectul va fi realizat conform planului prezentat, Faleza Dunării din Galați ar urma să aibă, după finalizarea lucrărilor, 3.020 de arbori plantați.

Puieții vor avea aproximativ 1,5 metri înălțime.

Proiectanții susțin că investiția este gândită pentru următorii 50-80 de ani, inclusiv în ceea ce privește vegetația.

Arborii existenți care pot fi salvați urmează să fie integrați în noua amenajare sau transplantați acolo unde soluțiile tehnice permit.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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ethanhunt 06.08.2026, 13:12

Asta stiu sa faca majoritatea primarilor- sa taie copaci si pomi in lic sa planteze.De dragul celor 45mi.€ ca sa nu se piarda niste comisioane grase vor incerca sa faca tot posibilul sa-i taie desi sunt multe legi care interzic.

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