Pompierii din Detașamentul Botoșani au intervenit prompt cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Cei 12 ocupanți ai trenului, incluzând 11 pasageri și un angajat CFR, au reușit să se evacueze la timp.

Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru a stinge flăcările care se manifestau la partea inferioară a locomotivei. Conform sursei citate, incendiul a fost lichidat înainte să se extindă.

Toți cei 11 pasageri au fost transportați în siguranță la Gara Botoșani cu un microbuz al pompierilor. Botoșăneanul menționează că niciunul dintre călători nu a necesitat îngrijiri medicale.

„Un incendiu a izbucnit, în această seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoşani, în zona localităţii Leorda. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, sprijiniţi ulterior de un microbuz. Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanţi ai trenului (11 pasageri şi un angajat CFR) au reuşit să iasă la timp”, a informat ISU Botoşani.

Preliminar, se suspectează că o defecțiune la sistemul de frânare ar fi cauzat incendiul. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cu exactitate circumstanțele producerii incidentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE