Întrebat cum resimte influența sistemului de la vârful statului și cum plănuiește să o reducă, Nicușor Dan a evidențiat o schimbare majoră de perspectivă, impusă de noul său rol instituțional:

De la luptă la reformă: „Misiunea mea este să nu ducem țara în anarhie”

După două decenii în care s-a poziționat ca un contestatar al sistemului, președintele consideră că prioritatea momentului nu mai este distrugerea vechilor mecanisme, ci atenta lor calibrare.

„În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat direct dacă din postura de „șef al sistemului” mai poate livra acea „Românie onestă” promisă în campaniile electorale, șeful statului a răspuns optimist, dar rezervat în privința termenelor: „Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie”.

Metafora momentului: „Prefer un câine care mușcă”

Pentru a-și explica strategia de management politic, Nicușor Dan ai-a atacat subtil pe liderii politici care se limitează doar la discursuri zgomotoase în fața camerelor de filmat, fără a lăsa nimic concret în urmă.

„Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă. Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul […] şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna sper să mă pun în poziţia de a avea instrumente”, a spus Nicușor Dan.

Avertisment pe scena internă: Consumarea energiilor în lupte inutile

Declarațiile președintelui vin într-un moment de maximă intensitate pe scena politică de la București, unde partidele pro-occidentale din fosta coaliție duc negocieri dure și tensionate pentru formarea unui guvern minoritar.

Nicușor Dan a ținut să le reamintească liderilor politici că adevărata miză a României anului 2026 este una de natură geopolitică, iar disputele mărunte din interiorul aceluiași bloc ideologic nu fac decât să fragilizeze poziția țării.

„Dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental, şi nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul”, a menţionat Nicuşor Dan.

Șeful statului a oferit și o primă reacție oficială după ce în spațiul public au apărut imagini în care Nicușor Dan este surprins la o terasă din Bruxelles, la aceeași masă cu Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

„Domnul Pahonţu şi întreaga echipă de securitate a fost cu mine pentru că asta e legea de protecţie a demnitarilor sau a preşedintelui şi, când am ieşit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotelul unde eram. Şi pentru că era o terasă, ne-am aşezat la terasa aia. Asta e explicaţia”, a declarat Nicușor Dan.

