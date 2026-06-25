„Am fost să mănânc”

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, în jur de prânz şi la această întâlnire au fost şi Rareş Bogdan (..) şi Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în acelaşi grup. Domnul Pahonţu şi întreaga echipă de securitate a fost cu mine pentru că asta e legea de protecţie a demnitarilor sau a preşedintelui şi, când am ieşit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotelul unde eram. Şi pentru că era o terasă, ne-am aşezat la terasa aia. Asta e explicaţia”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în Polonia, despre imaginile în care apare, la Bruxelles, la masă cu directorul SPP, Lucian Pahonţu.

Întrebat dacă se sfătuieşte des cu şeful SPP, Lucian Pahonţu, din punct de vedere politic, Nicuşor Dan a răspuns: „Am mâncat la aceeaşi masă”, relatează News.ro.

Postul de televiziune Digi24 a difuzat duminică o fotografie surprinsă joi, înainte de Consiliul European, la un restaurant din Bruxelles, în care apar președintele Nicușor Dan, șeful SPP, Lucian Pahonțu, alături de europarlamentarii Victor Negrescu, Rareș Bogdan și Eugen Tomac.

Libertatea i-a contactat pe cei implicați pentru a afla motivul prezenței generalului Pahonțu alături de ei și ce s-a discutat la această întâlnire, dar au refuzat să comenteze acest detaliu, oferind în schimb explicații generale despre contextul întâlnirii.

„Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului”

Joi, aflat într-o vizită oficială în Polonia, președintele Nicușor Dan a abordat unul dintre cele mai sensibile și dezbătute subiecte din spațiul public: influența „sistemului” asupra puterii politice și modul în care se vede această realitate de la Palatul Cotroceni.

După două decenii în care s-a poziționat ca un contestatar al sistemului, președintele consideră că prioritatea momentului nu mai este distrugerea vechilor mecanisme, ci atenta lor calibrare.

„În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a fost întrebat în Polonia dacă Ilie Bolojan l-a minţit când a dat de înţeles că votează guvernul Tomac. „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut aşteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aş fi făcut-o.







