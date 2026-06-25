Avertisment privind haosul din aeroporturi în sezonul estival

Directorul general al Aeroporti di Roma, Marco Troncone, avertizează că suspendarea temporară a sistemului de intrare-ieșire (EES) al Uniunii Europene pentru cetățenii din afara blocului ar putea fi singura soluție pentru a evita haosul în sezonul turistic de vară. Declarația sa vine în contextul în care aeroporturile europene se confruntă cu presiuni majore, relatează The Guardian.

„Suntem foarte îngrijorați pentru vară”, a declarat Troncone, subliniind că nivelul de alertă este „opt sau nouă” pe o scară de la unu la zece. Sistemul EES, care colectează amprentele și imaginile faciale ale cetățenilor non-UE la prima lor intrare în spațiul comunitar, s-a dovedit a fi problematic, provocând întârzieri și pierderi de zboruri încă din debutul său în aprilie 2026.

Probleme tehnice și cozi interminabile

Implementarea completă a EES, inițial planificată pentru anul 2022, a fost amânată din cauza problemelor tehnice. Acum, cu doar câteva luni de funcționare, sistemul a generat deja cozi lungi, uneori de până la trei ore și jumătate, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA). „După două luni, [sistemul] produce cozi lungi, zboruri pierdute și o alarmă crescândă în industria turismului”, a precizat IATA săptămâna trecută.

Unii pasageri care au fost deja înregistrați în sistem sunt forțați să-și refacă procedurile de verificare, ceea ce contribuie la prelungirea timpilor de așteptare. În luna mai, poliția franceză a fost nevoită să suspende temporar controalele suplimentare la portul Dover, iar Grecia a decis să amâne scutirea călătorilor britanici de verificările biometrice până în septembrie.

Apel la măsuri urgente

Troncone a subliniat că operatorii aeroportuari nu pot face față volumului mare de pasageri preconizat pentru lunile de vară dacă sistemul EES rămâne în funcțiune. „Procesul se dovedește a fi incompatibil cu volumele de vârf cu care ne vom confrunta. Așadar, singura modalitate este să deschidem valva. Nu există nicio modalitate prin care să putem asigura 100% din înscrieri”, a explicat acesta.

Președintele ACI Europe, Stefan Schulte, a cerut politicienilor europeni să recunoască problemele sistemului și să ia măsuri rapide. „Guvernele individuale ale UE trebuie să decidă dacă să suspende sistemul, nu aeroporturile. Politicienii ar trebui să înceteze să se mai prefacă… că EES funcționează perfect. Nu funcționează.”

Soluții temporare și perspective pe termen lung

Comisia Europeană a indicat că EES dispune de o „flexibilitate încorporată” care permite suspendarea unor funcții în situații excepționale. Cu toate acestea, Uku Särekanno, directorul executiv adjunct al agenției Frontex, a avertizat recent, în cadrul unui eveniment din industrie desfășurat la Londra, că „situația s-ar putea să nu se stabilizeze timp de doi ani”.

În lipsa unor măsuri imediate, aeroporturile din Roma și alte hub-uri europene riscă să fie copleșite de volumul mare de pasageri, iar sezonul de vară ar putea fi marcat de un ,,dezastru logistic”.