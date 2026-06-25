O analiză extinsă realizată de publicația elvețiana Blick, membră a trustului Ringier, în cadrul indicelui „Cashless Travel Index”, a cercetat obiceiurile din 50 de țări de vacanță pentru a clarifica exact care sunt așteptările angajaților din turism. O primă concluzie importantă arată că, deși plata digitală cu telefonul sau cardul este extrem de răspândită, banii gheață rămân de bază când vine vorba de recompense, în special în gastronomie, hoteluri și pentru cursele de taxi

America de Nord: regatul absolut al bacșișului

În Statele Unite și Canada, bacșișul (the tip) nu este o simplă dovadă de curtoazie, ci o regulă nescrisă, dar obligatorie. Spre deosebire de alte state, aici taxa pentru servicii nu este inclusă în prețul afișat în meniu. Bacșișul reprezintă o componentă fixă și esențială din venitul lunar al personalului de servire, fiind așteptat de fiecare dată.

În America de Nord este recomandat să lași un bacșiș de aproximativ 20% din valoarea totală a notei de plată. Dacă alegi să nu lași nimic, vei fi considerat extrem de nepoliticos și, în cel mai rău caz, riști ca personalul să te abordeze direct pentru a te întreba ce nu a fost în regulă cu serviciul.

Europa: între simpla rotunjire și regula de 10-15%

Pe continentul european, obiceiurile sunt considerabil mai relaxate și mai puțin stricte, însă există diferențe clare între regiuni.

Suficient în Europa de Vest și Scandinavia: În țări precum Spania, Italia, Franța, Grecia, Olanda, Austria, Germania sau în statele scandinave, regula generală este doar rotunjirea notei de plată la o sumă superioară.

În țări precum Spania, Italia, Franța, Grecia, Olanda, Austria, Germania sau în statele scandinave, regula generală este doar la o sumă superioară. Regula de 10-15% în alte regiuni: Situația se schimbă dacă mergi în vacanță în Marea Britanie, Turcia, Cipru, Polonia sau în anumite țări din Peninsula Balcanică. În aceste destinații, specialiștii recomandă un bacșiș cuprins între 10% și 15% din sumă, regulă valabilă inclusiv pentru cursele cu taxiul sau pentru serviciile de room service de la hotel.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Asia și Africa: Locurile unde bacșișul e lege versus țările unde este un afront

Dacă plănuiești o destinație exotică îndepărtată, atenția trebuie să fie dublă, deoarece poți trece foarte ușor de la o cultură a recompensei la una în care banii lăsați pe masă sunt o ofensă directă.

În Emiratele Arabe Unite, bacșișul nu este obligatoriu, dar este o practică normală în restaurante și hoteluri. De cele mai multe ori, o taxă de serviciu este deja adăugată pe notă, astfel că banii extra sunt priviți ca o recunoaștere voluntară a calității, recomandarea fiind de aproximativ 15%.

În schimb, în Egipt, faimosul „baksheesh” este așteptat oricând, oriunde și de la oricine. Singurul loc unde această regulă nu se aplică este bazarul (regulă valabilă și pentru piețele tradiționale din Turcia). De asemenea, în Africa de Sud, Tanzania și Namibia, un plus de 10-15% este considerat standardul în turism.

În Asia de Sud-Est, conduita depinde de contextul turistic. În zonele intens vizitate din Thailanda, Vietnam, Cambodgia sau Filipine, este de ajuns să rotunjești suma. În schimb, în Indonezia și Sri Lanka, o recompensă de 10% este deja o cutumă.

La polul opus se află state precum Japonia, China, Coreea de Sud, Singapore, precum și paradisurile exotice Maldive și Mauritius. În aceste culturi, nu trebuie să lași niciodată bacșiș. În multe cazuri, gestul este perceput ca o jignire sau o insultă la adresa profesionalismului angajaților.

Aici, toate taxele de deservire sunt deja integrate în prețul final al produselor, iar excelența serviciului este considerată o normă de la sine înțeleasă, care nu necesită plată suplimentară.