Parteneri

Viva.ro

Medicul a venit la ea, dar Nina Iliescu a ținut morțiș să lase un mesaj public! A spus detalii care nu s-au știut până acum despre înmormântarea lui Ion Iliescu

Unica.ro

Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”

Elle.ro

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”