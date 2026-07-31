Pompierii au intervenit de urgență pentru limitarea și stingerea incendiului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a anunțat că echipajele de intervenție au fost mobilizate imediat după primirea apelului.

„Forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul Detaşamentului de pompieri Piatra-Neamţ intervin în aceste momente la un incendiu produs într-o chilie de la Mănăstirea Bisericani.”, a anunțat ISU Neamț.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent la o clădire cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

Potrivit autorităților, imobilul afectat adăpostește:

spații de cazare;

arhiva mănăstirii;

cantina;

spații de depozitare.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.

Mănăstirea Bisericani este o mănăstire ortodoxă, de călugări, situată în satul Scaricica, comuna Viișoara, din Neamț. Mai exact, lăcașul de cult se află la 12 kilometri vest de orașul Piatra Neamț, pe șoseaua Piatra Neamț – Bicaz.

„Vatra monahală de la Bisericani datează din secolul al XV-lea, când Sfântul Cuvios Iosif și un grup de călugări au ales locul acesta pentru a se nevoi”, conform doxologia.

Aici a luat fiinţă şi prima tipografie din Moldova, adusă de la Kiev în timpul mitropolitului Dosoftei, potrivit sursei citate.

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