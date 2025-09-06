Potrivit ISU Galați, flăcările au cuprins aproximativ 500 de metri pătrați ai clădirii, construită cu pereți din beton și acoperiș din tablă. În interior erau depozitați peleți și câteva butoaie cu uleiuri, fapt care a alimentat focul și a îngreunat intervenția pompierilor.

La fața locului acționează patru autospeciale de la Detașamentul de Pompieri Galați, o autospecială de la Garda de Intervenție Pechea și un echipaj SMURD. În sprijin intervine și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șendreni.

Intervenția este în dinamică, echipajele lucrând pentru localizarea și lichidarea incendiului. Deocamdată nu au fost raportate victime.