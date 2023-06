„Incident major” în Nottingham. Trei persoane au fost găsite moarte, o dubă a lovit alte trei persoane

UPDATE ora 11.45: Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost arestat sub suspiciunea de crimă, după ce trei persoane au fost găsite moarte în centrul orașului Nottingham, marți dimineață, a anunțat poliția din Nottinghamshire, relatează BBC.

Poliția a fost chemată pe Ilkeston Road imediat după ora 4:00 dimineața, unde două persoane au fost găsite moarte pe stradă. Ulterior, un bărbat a fost găsit mort și pe Șoseaua Magdala.

Ofițerii au fost solicitați apoi la un alt incident pe strada Milton, unde o dubă a încercat să treacă peste trei persoane. În prezent, victimele sunt în spital.

„Acesta este un incident oribil și tragic care a luat viața a trei persoane. Credem că aceste trei incidente sunt toate legate. Avem un bărbat reținut în această anchetă”, a transmis agentul șef Kate Meynell, de la poliția din Nottinghamshire.

Știrea inițială: „Polițiștii sunt în prezent la fața locului. Au fost închise mai multe drumuri din cauza unui incident în curs de investigare. Vă rugăm să evitați aceste zone, deoarece se așteaptă să rămână închise o perioadă”, a transmis inspectorul șef Neil Humphries, de la Poliția din Nottinghamshire.

Totodată, circulația tramvaielor a fost blocată, iar oamenii au fost sfătuiți să evite zona.

La fața locului se află polițiști, paramedici și pompieri, alături de vehicule specializate ale unităților de salvare, relatează Nottingham Post.

