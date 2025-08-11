India, piață esențială pentru brandurile americane

India, cea mai populată țară din lume, este o piață cheie pentru companiile din SUA, care s-au extins rapid aici pentru a atrage o clasă mijlocie tot mai numeroasă. Pentru mulți indieni, brandurile internaționale sunt simboluri ale reușitei sociale.

BOYCOTT USA 🇺🇸.

HIGH TIME FOR US TO STOP USING AMERICAN PRODUCTS. pic.twitter.com/qtuxpWIMOm — Ravee Ahuja (@ravee_ahuja) August 7, 2025

„Oamenii se uită acum la produsele indiene. Va dura puțin până să vedem rezultatele. Acesta este un apel la naționalism, patriotism”, a declarat pentru Reuters Ashwani Mahajan, lider al grupului Swadeshi Jagran Manch, apropiat de partidul lui Modi.

WhatsApp, deținut de Meta, are în India cel mai mare număr de utilizatori din lume, iar Dominos are mai multe restaurante aici decât oriunde altundeva. Băuturile Pepsi și Coca-Cola domină rafturile, iar deschiderea unui Apple Store sau promoțiile Starbucks atrag cozi lungi.

Apeluri tot mai vocale la boicot

Deși nu există date clare privind scăderea vânzărilor, mesajele de pe rețelele sociale și protestele din stradă cer tot mai insistent populației să cumpere local și să renunțe la produsele americane.

Potrivit Reuters, Manish Chowdhary, cofondator al companiei indiene Wow Skin Science, a postat un mesaj video pe LinkedIn în care cere susținere pentru fermieri și startup-uri locale:

„Am stat la coadă pentru produse venite de la mii de kilometri distanță. Am cheltuit cu mândrie pe branduri care nu ne aparțin, în timp ce producătorii noștri luptă pentru atenție în propria lor țară.”

Rahm Shastry, CEO-ul DriveU, un serviciu de închiriere de șoferi, a transmis și el un mesaj: „India ar trebui să aibă propriile versiuni de Twitter, Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, la fel cum are China.”

Mesajul premierului Modi

Duminică, Narendra Modi a cerut companiilor indiene să acorde prioritate pieței interne: „Acum este momentul să acordăm mai multă prioritate nevoilor Indiei”, a spus el, amintind că firmele de tehnologie din țară produc pentru întreaga lume, dar trebuie să se concentreze și pe consumatorii indieni.

Președintele american Donald Trump a semnat pe 8 august un ordin executiv prin care crește cu încă 25% taxele vamale aplicate de Statele Unite asupra importurilor din India, „ca răspuns față de cumpărarea continuă de petrol rusesc”, o sursă esențială de venit a regimului de la Moscova pentru finanțarea războiului din Ucraina.

De la proteste la liste cu alternative locale

Grupul Swadeshi Jagran Manch a organizat proteste în mai multe orașe și a distribuit pe WhatsApp liste cu produse indiene care pot înlocui brandurile străine, de la săpunuri și paste de dinți la băuturi răcoritoare.

🇮🇳 INDIAS BOYCOTT OF US PRODUCTS – PUSHING STRONGER SELF-RELIANCE DRIVE



🇮🇳 REPLACE US PRODUCTS WITH INDIAN ALTERNATIVES – STEP TOWARDS TRUE SELF-RELIANCE pic.twitter.com/sdPrlKuN9A — CSTM (Chandu Stock Market News) (@Tvaasu1) August 9, 2025

Pe rețelele sociale circulă imagini cu mesajul „Boicotați lanțurile de restaurante străine”, alături de logo-urile McDonalds și ale altor companii americane.

Nu toată lumea este convinsă

Nu toți consumatorii susțin protestele. În Uttar Pradesh, Rajat Gupta, 37 de ani, savura luni o cafea la McDonalds în Lucknow și spunea că tarifele nu ar trebui să influențeze alegerile culinare.

„Tarifele sunt o chestiune de diplomație, iar McPuff-ul și cafeaua mea nu ar trebui băgate în asta”, a spus el, apreciind că băutura de 49 de rupii, adica aproximativ 0,55 dolari, este „o afacere bună”.

În timp ce protestele anti-americane continuă, Tesla și-a inaugurat a doua reprezentanță din India, la New Delhi, în prezența oficialilor din Ministerul Comerțului și a reprezentanților ambasadei SUA.

