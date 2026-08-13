Ce semnifică indicatorul rutier cu litera „E”

Dacă observați un indicator cu litera „E” înaintea unui tunel, trebuie să știți că el interzice accesul vehiculelor care transportă materiale periculoase, marcate cu plăcuțele portocalii „ADR”.

În legislația europeană, „E” indică cea mai strictă categorie de restricții ADR pentru tuneluri. Practic, acest lucru înseamnă că vehiculele care transportă combustibil, substanțe chimice sau alte mărfuri cu risc ridicat nu pot trece prin tunel, astfel că în cazul unui accident rutier, ar putea provoca o catastrofă, scrie Blic.

Restricția se aplică și camioanelor mai grele de 8 tone, care transportă mărfuri periculoase ambalate în „cantități limitate”.

Totuși, există și excepții. Conform Blic, unele vehicule care transportă materiale speciale, identificate prin coduri „UN” specifice, pot intra în tuneluri, chiar dacă există indicatorul cu litera „E”.

Printre acestea se numără deșeurile medicale, materiale radioactive transportate în condiții stricte și anumite substanțe care afectează mediul, dar fără potențial exploziv sau inflamabil în tunel, scrie Blic.

În America de Sud, situația este complet diferită

În țări precum Argentina sau Brazilia, indicatorul rutier cu „E” barat nu are nicio legătură cu vehiculele care transportă materiale periculoase. Acolo, indicatorul are o semnificație mult mai simplă, care se aplică tuturor șoferilor – interzicerea parcării. Pentru locuitorii Americii de Sud, acest lucru este perfect logic, deoarece litera „E” provine de la verbul spaniol „estacionar”, care înseamnă „a parca”.

Cunoașterea semnelor rutiere, o necesitate

Acest exemplu subliniază cât de diferite pot fi semnificațiile simbolurilor rutiere în funcție de continent. Dacă aveți în plan o călătorie cu mașina în afara țării, familiarizați-vă cu regulile locale de circulație și cu semnele rutiere specifice.

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