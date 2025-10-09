China este lider global în producția de baterii, mașini electrice, panouri solare, invertoare și turbine eoliene.

Baterii și sisteme de stocare

Bateriile sunt cele mai bănoase afaceri: statul asiatic a livrat baterii și produse în valoare de 330 de miliarde de dolari, conform think tank-ului specializat în energie Ember.

Aceasta este de departe cea mai mare valoare a exporturilor legate de produsele din domeniul energiei curate din China și reprezintă puțin peste o treime din veniturile anuale ale țării din livrările de tehnologie pentru energie curată.

China are cele mai mari rezerve de minereuri rare, necesare pentru producția bateriilor, a magneților și a sistemelor militare avansate.

Concomitent, China are cele mai mari companii din lume la producerea de baterii: lider global este CATL, în vreme ce BYD este pe locul al treilea, iar alte companii chineze din top zece sunt CALB, Gotion, EVE Energy și SVOLT, conform CNEVPost.

Panouri solare

Panourile solare și invertoarele sunt următorul segment de export ca mărime în domeniul tehnologiei curate din China, cu exporturi totale din 2018 în valoare de aproximativ 242 miliarde de dolari.

Vehiculele electrice au generat venituri din exporturi de aproximativ 195 miliarde de dolari din 2018, exporturile de sisteme de încălzire și răcire de aproximativ 105 miliarde de dolari, echipamentele de gestionare a rețelelor de aproximativ 77 miliarde de dolari și componentele parcurilor eoliene de încă 27 miliarde de dolari.

Acoperire globală

Europa a fost principala destinație pentru exporturile chineze de tehnologie pentru energie curată din 2018, regiunea achiziționând produse fabricate în China în valoare de aproape 370 miliarde de dolari în această perioadă.

Alte țări asiatice reprezintă următoarea cea mai mare pondere a exporturilor, în vreme ce America de Nord ocupă un distant loc trei.

Din cauza tensiunilor comerciale cu Statele Unite și Europa, ritmul de creștere a exporturilor Chinei către Europa și America de Nord a încetinit semnificativ față de începutul acestui deceniu.

Cu toate acestea, exporturile către alte țări din Asia, Orientul Mijlociu, Africa și Oceania au atins noi maxime în acest an, contribuind la creșterea veniturilor totale ale Chinei din exporturile globale de tehnologii curate la un nivel record.

Fluctuații

Deși valoarea totală a exporturilor chineze de tehnologii pentru energie curată a crescut constant din 2018, au existat fluctuații notabile în volumul exporturilor anumitor produse în această perioadă.

În perioada 2018-2022, componentele solare au fost principala sursă de venituri din exporturi în cadrul suitei de energie curată a Chinei, dar de atunci, a avut loc o scădere a vânzărilor în domenioul solare pe măsură ce piețele-cheie au atins punctul de saturație, ceea a făcut ca bateriile să ocupe acum primul loc.

Cu toate acestea, dinamica vânzărilor de baterii a fost, de asemenea, instabilă din cauza disputelor comerciale cu Bruxelles și Washington și pe măsură ce producătorii de baterii din Europa, Statele Unite și alte regiuni (Coreea de Sud, Japonia) au erodat cota de piață a Chinei.

Record de mașini exportate

Spre deosebire de traiectoria turbulentă a veniturilor din exporturile de panouri solare și baterii ale Chinei, valoarea exporturilor de vehicule electrice ale Chinei a crescut constant, atingând recorduri anuale consecutive începând din 2019.

În primele opt luni ale anului 2025, exporturile de vehicule electrice ale Chinei au generat aproximativ 52 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 26% față de aceeași perioadă a anului 2024 și o creștere de 1.600% față de totalul din 2019, arată datele Ember.

Tensiunile comerciale și încetinirea cheltuielilor globale ale consumatorilor amenință să frâneze ritmul de creștere al exporturilor de vehicule electrice din China în viitor, dar reducerile agresive de prețuri practicate de producătorii chinezi par să asigure o creștere solidă a exporturilor de vehicule electrice pentru întregul an 2025.

BYD este cel mai mare producător de mașini electrice din lume și al doilea din China per total.

Avalansă în România

Tot mai mulți producători de mașini electrice se lansează în Europa și România.

Anul acesta s-au lansat în România companii precum Chery și BYD, iar anul trecut au venit Geely, Link & Co și Leapmotor. Din 2023 se comercializează și marca MG.

Mai mult, în curând se vor lansa în țara noastră alte șase branduri: Omoda și Jaecoo din grupul Chery, Denza – brandul de lux al BYD, Zeekr – brandul de lux al Geely, dar și NIO și marca sa de oraș Firefly.

Echipamente energetice

Exporturile Chinei de tehnologii pentru rețelele electrice și sisteme de încălzire și răcire au atins, de asemenea, niveluri record în 2025 și par să se îndrepte către o creștere accentuată în deceniile următoare.

Aproape toate sistemele electrice globale se află în mijlocul unei campanii de modernizare și extindere care durează de ani de zile, pe măsură ce utilitățile încearcă să țină pasul cu cererea crescândă de energie electrică din partea gospodăriilor, sistemelor de transport și întreprinderilor.

În același timp, schimbările climatice duc la valuri de căldură mai lungi și mai intense, care determină o creștere a cererii de sisteme de răcire a spațiilor în zonele calde și umede, în special în Asia de Sud și de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa.

China este cel mai mare producător global de invertoare.

Urmează noi creșteri

Dominația Chinei în domeniul producției, atât în segmentul tehnologiei rețelelor electrice, cât și în cel al răcirii spațiilor, înseamnă că țara este bine poziționată pentru o creștere suplimentară a exporturilor în aceste domenii, chiar dacă și alte țări concurează pentru cota de piață.

Energia viitorului

Baza de producție a turbinelor eoliene din China, lider mondial în domeniu, a înregistrat, de asemenea, o creștere robustă a vânzărilor la export până în prezent în 2025, chiar și în contextul măsurilor politice anti-eoliene adoptate în Statele Unite și al încetinirii instalării parcurilor eoliene în Europa.

În ansamblu, oferta diversificată a Chinei de echipamente de top în sectoarele energiei regenerabile, stocării energiei, vehiculelor electrice, răcirii spațiilor și gestionării rețelelor electrice pregătește țara pentru o creștere robustă a exporturilor în anii următori, mai scrie sursa citată.

România va ajuta Republica Moldova cu tot ce este necesar în caz de atac rusesc, spune șeful armatei: „România are o capacitate defensivă suficientă" | VIDEO
Știri România 15:42
România va ajuta Republica Moldova cu tot ce este necesar în caz de atac rusesc, spune șeful armatei: „România are o capacitate defensivă suficientă” | VIDEO
Centura București, blocată pe sensul Otopeni - Bragadiru. Un accident a avut loc dimineață între un camion și un microbuz
Știri România 15:24
Centura București, blocată pe sensul Otopeni – Bragadiru. Un accident a avut loc dimineață între un camion și un microbuz
Reacția fanilor când au auzit că Lidia Buble cântă imnul României la meciul amical cu Moldova: „Am simțit un val"
Stiri Mondene 15:29
Reacția fanilor când au auzit că Lidia Buble cântă imnul României la meciul amical cu Moldova: „Am simțit un val”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna"
Stiri Mondene 14:17
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu"
Exclusiv Interviu
Politică 15:43
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Politică 13:50
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
