Companiile elvețiene de oțel și aluminiu exportă foarte puțin în SUA. Însă clienții lor IMM-uri exportă și plătesc tarife mari pentru componentele din oțel sau aluminiu care nu provin din SUA de câteva luni.

În urmă cu două luni, președintele SUA, Donald Trump, a mărit acest tarif cu 50%. Și compania Pestalozzi Stahltechnik, cu sediul în Dietikon, Zurich, resimte efectele. „Clienții noștri, care exportă o mare parte din produsele lor în SUA, sunt grav afectați”, spune Davide Abbamonte (35 de ani), șeful diviziei de oțel.

Program parțial de lucru

Dacă clienții nu mai sunt competitivi în SUA din cauza tarifelor vamale la oțel și aluminiu, compania se confruntă cu o „pierdere foarte semnificativă de venituri”, explică el.

Începând de joi, 7 agust, vine următoarea lovitură: intră în vigoare taxa de 39% pentru exporturile elvețiene către SUA și va „agrava semnificativ” situația actuală nesatisfăcătoare, potrivit lui Abbamonte.

Compania a introdus programul de lucru parțial acum douăsprezece luni, din cauza situației dificile din industrie.

„Un război comercial și tarifele aferente înseamnă că trebuie să prelungim programul de lucru parțial la 18 luni, iar în caz de urgență, depindem și de deciziile politice de a prelungi din nou programul de lucru parțial”, spune Abbamonte.

În ultimii ani au existat concedieri repetate în industrie. Situația este deja dificilă fără tarifele americane.

„Momentul este extrem de nefericit: industria globală se află în criză de ceva vreme”, spune Patrick Puddu (46 de ani), director financiar la Stahl Gerlafingen. Stahl Gerlafingen produce aproximativ jumătate din oțelul de armare utilizat în Elveția din deșeuri de oțel.

Cresc costurile și cu achiziționarea de materii prime

Cu toate acestea, această afacere este, de asemenea, afectată de tarife. Acestea perturbă prețurile materiilor prime, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra industriei: „Observăm că furnizorii individuali folosesc tarifele la materiile prime ca o oportunitate de a impune prețuri mai mari pe piață”, spune Puddu.

Prin urmare, Stahl Gerlafingen se așteaptă la costuri suplimentare semnificative în achiziționarea de materii prime pentru producția de oțel. Vești proaste pentru o industrie care se confruntă cu costuri de producție ridicate în Elveția.

Primul mandat al lui Trump ca președinte al SUA și-a lăsat deja amprenta asupra lui Stahl Gerlafingen. Acesta a introdus la acea vreme tarife punitive pentru oțelul și aluminiul străin.

UE a ripostat cu contratarife de 25%, care se aplică și Elveției și sunt încă în vigoare. „Din cauza tarifelor punitive ale UE asupra oțelului elvețian, Stahl Gerlafingen a trebuit să renunțe la exporturile de oțel profilat în 2024 și să închidă linia de producție corespunzătoare”, spune Puddu.

Ajutor federal, dar cu anumite condiții

Drept urmare, au trebuit să fie desființate 95 de locuri de muncă. Toamna trecută, compania a fost pe punctul de a concedia încă 120 de angajați. Dar apoi Consiliul Federal a decis să ofere ajutor de tranziție la patru companii din industrie.

Gerlafingen a profitat de acest ajutor și s-a abținut de la concedieri masive . Swiss Steel profită și ea de ajutor. Constellium și Novelis au refuzat.

Ajutorul este legat de condiții clare: fără bonusuri pentru management, fără dividende pentru proprietari și o foaie de parcurs pentru reducerea emisiilor de CO2. Industria are nevoie de un cadru general mai bun, solicită asociația comercială Metall Suisse.

Liberul schimb trebuie extins, relațiile bilaterale cu UE trebuie consolidate, programul de lucru parțial extins și presiunea asupra Elveției ca loc de afaceri trebuie relaxată. Aceasta înseamnă prețuri mai mici la energie, o dezbatere factuală privind emisiile nete zero și mai puțină birocrație.

Industria, sufocată de sarcinile de reglementare și de birocrație

„Noile tarife reprezintă un dezavantaj competitiv masiv. În timp ce alte țări își protejează industriile, a noastră este lăsată în urmă. Suntem abandonați!”, spune Andreas Steffes, director general al Metall Suisse.

„În vremuri ca acestea, sarcinile de reglementare pentru companii trebuie reduse la minimum, iar extinderea formelor birocratice – mă gândesc, de exemplu, la înăsprirea cerințelor de raportare privind sustenabilitatea – trebuie oprită imediat”, a precizat Davide Abbamonte.

Dar, în prezent, el speră și mai mult că autoritățile elvețiene vor putea totuși reduce la minimum tarifele americane „și că Elveția va rămâne competitivă ca zonă industrială”.

