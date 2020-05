De Cristian Burcioiu,

Bărbatul, infirm de un picior și insulino-dependent, a fost ajutat de pompierii de la SMURD să deblocheze ușa.

Un echipaj al Secției 8 care i-a bătut ulterior la ușă a considerat că apelul la numărul unic de urgență a fost nejustificat și l-a amendat cu de trei ori valoarea pensiei sale.

Deși polițiștii au fost la om acasă, în procesul-verbal al amenzii a fost consemnat faptul că sancțiunea a fost acordată ”în lipsă, pe motive de COVID-19.”

Întâmplarea s-a consumat la data de 22 aprilie, în jurul orei 16.30, când Mircea Constantinescu trebuia să-și facă una dintre cele patru doze zilnice de insulină. Aceasta a povestit că nu mai avea în casă medicamentul care-l ferește de coma diabetică, iar telefonul mobil – singurul mijloc prin care ar fi putut să cheme pe cineva la el nu putea fi folosit din cauza unei defecțiuni de moment, a lipsei semnalului de rețea și a intenționat să se ducă la finul lui, care locuiește pe aceeași scară, un etaj mai jos, să procure doza de care avea nevoie.

Necazul a făcut ca, atunci când a apăsat pe clanța ușii, să rămână pur și simplu cu ea în mână. Speriat că starea sănătății i s-ar putea deteriora rapid din lipsa insulinei, Constantinescu povestește că a apelat serviciul de urgență 112, singurul număr care putea fi format de pe telefonul său mobil.

Pompierii l-au deblocat și, la plecare, i-au zis să cheme un meseriaș

”Eram singur în casă, soția era la serviciu până la nouă seara. Insulina mi se terminase, clanța ușii se rupsese pe dinăuntru, iar eu eram blocat în casă. Aș fi putut să bat cu putere în ușă poate, poate, m-ar fi auzit vreun vecin. Am ales să sun la 112 să cer ajutor, să fiu deblocat. Le-am povestit ce mi s-a întâmplat, le-am spus că sunt infirm, că mă deplasez doar cu căruțul rulant, că am nevoie de insulină…Au înțeles…Pompierii au venit și m-au deblocat. La plecare mi-au zis să chem pe cineva să-mi repare clanța că ei nu se ocupă cu așa ceva”, povestește Mircea Constantinescu.

Odată deblocat din apartament, bărbatul s-a dus la finul lui care i-a dat doza vitală de insulină și, cu ajutorul unei vecine de palier, a chemat un mecanic care i-a schimbat clanța ușii.

”Vecina l-a chemat, îl știa. Mi-a schimbat clanța cu totul și i-am dat două sute de lei. Banii i-am împrumutat de la vecina, pentru că nu aveam”, spune omul.

Polițiștii nu l-au crezut

La scurt timp, spune Mircea Constantinescu, un echipaj al Secției 8 i-a bătut la ușă. L-au atenționat că a apelat abuziv la 112 și că ar putea fi amendat.

”I-am arătat clanța ruptă a ușii, i-am spus că a venit un meșter chemat de vecină și a reparat-o, că am cartea de vizită a acelui om. Era și vecina de față. I-am pus mai multe întrebări cu privire la ce lege am încălcat că, din postura de om care trăiește în cărucior, am cerut ajutor pentru a fi deblocat din casă. Am rugat-o să se prezinte. M-a făcut obraznic. Și mi-a zis că sunt beat. I-am cerut să mă testeze cumva. Cu ”fiola”, să mi se ia sânge ca să-i demonstrez că nu am băut. Sunt diabetic, dependent de insulină, fac analize din două în două luni”, mai spune bărbatul care de doi ani își duce viața într-un cărucior rulant.

Polițista de la Secția 8 a motivat lipsa semnăturii contravenientului, a lui Mircea Constantin, și amendarea acestuia în lipsă, prin faptul că ar fi existat risc de infectare cu COVID-19

Proces-verbal în lipsă, pe motiv de COVID-19:”Alertare în fals, atitudine sfidătoare și stare de ebrietate”

La două săptămâni de la vizita polițiștilor de la Secția 8, Mircea Constantin a primit prin poștă amenda. Semnătura lui că a luat la cunoștință nu apare, motivația fiind că s-a recurs la amendarea în lipsă pe motiv că exista riscul cu infectare cu COVID-19. Din procesul-verbal rezultă că bărbatul infirm s-a facut vinovat de ”alertarea în fals a serviciului 112”, dar și de faptul că ”a avut o atitudine sfidătoare la adresa organelor de specialitate fiind în stare de ebrietate”. Nota de plată: 2.000 de lei.

”Am crezut că mor când am primit amenda acasă. Mi-a crescut glicemia la 400. Am sunat la judecătorie, am luat legătura cu un avocat. Voi contesta amenda, dar voi face și o plângere la Parchet împotriva polițistei al cărei comportament îl consider abuziv”, a mai spus Mircea Constantin, pensionat medical din cauza infirmității sale.

Libertatea a solicitat un punct de vedere Poliției Capitalei cu privire la aceasta situație.

”Persoana la care faceți referire a fost sancționată contravențional, conform prevederilor OUG 34/2008, având în vedere că în apelul efectuat solicita sprijin ca fiind blocat în locuință, dar în realitate problema era legată de o defecțiune a sistemului de asigurare a ușii, nefiind în mod real ncesară intervenția echipajelor deplasate la fața locului.

Precizăm că , în conformitate cu cele sesizate la apelul 112, la adresă s-au deplasat echipaje de salvatori, descarcerare și echipaje de poliție” este răspunsul Poliției Capitalei.

