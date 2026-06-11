Întrebat dacă este îngrijorat de accelerarea inflaţiei, care a ajuns la 4,2% în Statele Unite, Donald Trump a răspuns că aceste date, constatate pentru luna mai, sunt „grozave”.

„Nu, îmi place. Cifrele au fost excelente. Ştiţi ce îmi place cu adevărat? Îmi place inflaţia”, a spus președintele american.

Trump s-a declarat încrezător că „va cădea ca o piatră” după încheierea războiului cu Iran şi a făcut câteva declaraţii confuze despre transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

„Am scos milioane de barili de petrol. Nimeni nu ştie asta. Ştiţi cine nu ştie? Iranul, până acum”, a susținut liderul republican de la Casa Albă.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a declarat ulterior în Congres că nu are informații despre presupuse operaţiuni secrete privind „scoaterea” a milioane de barili de petrol din Iran.

Chris Wright a confirmat însă că armata americană a ajutat unele petroliere să tranziteze Strâmtoarea Ormuz şi că traficul maritim prin această rută strategică a crescut semnificativ în ultima săptămână.

Comentariile lui Trump au generat critici din tabăra opoziției. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a declarat: „Oamenii nu îşi mai permit să îşi hrănească familiile, iar pentru el (Trump – n.r.) dificultăţile lor sunt o glumă”.

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