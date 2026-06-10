„Luna trecută, am ordonat armatei noastre extraordinare să desfășoare o misiune secretă în sprijinul petrolierelor și al altor nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Astăzi, am plăcerea de a anunța că aceste eforturi au permis transportul a 100 de MILIOANE de barili de petrol prin strâmtoare”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, adăugând că „peste 200 de nave” au reușit să treacă prin strâmtoare.

Președintele american nu a prezentat însă nicio dovadă în sprijinul celor afirmate.

Trump sfidează criza economică provocată de război: „Iubesc inflația, cifrele sunt grozave”

Donald Trump a stârnit noi controverse după ce a minimizat public creșterea alarmantă a prețurilor cauzată de conflictul din Iran, declarând ironic că „iubește inflația” și că cifrele economice sunt excelente.

Deși noile date oficiale arată că rata anuală a inflației în SUA a atins un maxim al ultimilor trei ani, liderul de la Casa Albă insistă că scumpirile sunt temporare și promite că toate costurile vor scădea brusc, „ca o piatră”, imediat ce războiul se va încheia și livrările de petrol vor fi reluate.

Inflația din SUA depășește 4% pentru prima dată în ultimii trei ani. Trump și republicanii tremură pentru alegerile din toamnă

Inflația anuală din SUA a atins în luna mai un nivel record din ultimii trei ani, de 4,2%, evidențiind impactul pe care prețurile ridicate la energie îl au asupra economiei americane, potrivit noilor date publicate de Biroul de Statistică a Muncii.

Prețurile au crescut cu 0,5% pe lună, impulsionate de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul, arată cel mai recent Indice al Prețurilor de Consum. Creșterea costurilor energiei a reprezentat 60% din creșterea lunară, potrivit CNN.

Economiștii se așteptau ca prețurile să crească cu 0,5% față de luna precedentă și ca rata anuală să accelereze la 4,2% de la 3,8% raportată în aprilie, conform estimărilor FactSet.

Președintele american Donald Trump a recunoscut într-un interviu acordat pentru The Wall Street Journal (WSJ) că tabăra sa republicană ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie 2026, în pofida faptului că el ar fi făcut „cea mai mare economie din istorie”, relatează AFP.

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