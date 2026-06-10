Indicele prețurilor de consum (CPI) a crescut cu 0,5% în mai față de luna precedentă

Indicele prețurilor de consum (CPI) a crescut cu 0,5% în mai față de luna precedentă, iar costurile energiei au contribuit cu 60% la această creștere lunară. Totuși, ritmul de creștere a prețurilor la alimente și produse alimentare de bază a încetinit comparativ cu aprilie, relatează CNN.

Prețurile alimentelor au urcat cu doar 0,2%, iar cele ale produselor din supermarketuri cu 0,1%, spre deosebire de creșterile anterioare de 0,5% și, respectiv, 0,7%.

Economiștii estimau o creștere lunară de 0,5%

Economiștii anticipau această evoluție, estimând o creștere lunară de 0,5% și o accelerare a ratei anuale la 4,2%, față de 3,8% în aprilie, potrivit datelor FactSet.

Inflația ridicată generează îngrijorări privind accesibilitatea pentru cetățeni, cu doar câteva luni înainte de alegerile de la mijlocul mandatului, punând presiune pe promisiunile președintelui Donald Trump de a reduce prețurile. Raportul din mai este și primul publicat după ce Kevin Warsh a preluat conducerea Rezervei Federale, în locul lui Jerome Powell.

Care sunt așteptările analiștilor

Cu o inflație în creștere și o piață a muncii care își menține reziliența, analiștii se așteaptă ca banca centrală americană să păstreze ratele dobânzilor neschimbate sau chiar să ia în considerare o majorare.

Indicatorul „core CPI”, care exclude alimentele și energia, a crescut cu doar 0,2% față de aprilie, sub așteptările economiștilor, ceea ce aduce rata anuală la 2,9%. Deși creșterile generale ale prețurilor nu sunt la fel de accentuate ca în lunile martie și aprilie, ultimele trei luni au înregistrat cele mai rapide majorări de preț din perioada aprilie-iunie 2022, când inflația atinsese un nivel record de 41 de ani.

Experții se așteaptă ca inflația din acest an să fie mai moderată decât cea din 2022. Proiecțiile actuale indică un plafon al CPI între 4,5% și 5%, mult sub vârful de 9,1% de atunci. Cu toate acestea, presiunea prețurilor continuă să afecteze puterea de cumpărare a americanilor, după cinci ani de inflație ridicată.

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