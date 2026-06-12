Prețul serviciilor a crescut cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar alimentele cu 6,78%, mai arată informațiile.

Șoc energetic

Pe lângă combustibili, energia electrică este mai scumpă cu 55,49% față de anul trecut, în contextul în care în vara lui 2025 a avut loc liberalizarea totală a pieței, după ani de plafonare și compensare a tarifelor.

Concomitent, energia termică este mai scumpă cu 10,7%, iar serviciile de apă, canal și salubritate cu 15,35%.

Chirii în creștere puternică

O creștere de 43,56% a fost consemnată și la chirii, serviciile cu caracter industrial au crescut cu 17,64%, transportul rutier s-a scumpit cu 13,18%, iar cel feroviar cu 11,36%.

De asemenea, ieșirile la restaurante și cafenele sunt mai scumpe cu 11,75%, detergenții cu 10,19%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 10,62%.

Scumpiri la cafea, ouă, lapte, carne de vită, pâine

În privința alimentelor, cafeaua și cacaua s-au scumpit cel mai mult, cu 21,12% față de mai 2025.

Urmează în top ouăle (câte 14,12%), laptele de vacă (11,98%), carnea de vită (11,58%), țuica (9,21%), pâinea (8,18%).

Au existat ieftiniri la cartofi (11,32%), fasole (3,08%), făină (4,75%) și mălai (5,27%).

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