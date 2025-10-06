Întâlnirea surprinzătoare cu angajatul de 91 de ani

Laing se spăla pe mâini când a intrat în conversație cu bătrânul îngrijitor. Acesta purta uniforma centrului comercial Ion Orchard și părea să fie în plină activitate. Când turistul l-a întrebat cum îi merge, bătrânul a înțeles greșit și a răspuns: „Vârsta mea? 91”.

Uimit, Laing a confirmat vârsta și a continuat discuția. Angajatul i-a dezvăluit că lucrează 12 ore pe zi, terminând tura la ora 19.00.

Secretul longevității singaporezului

Curios despre starea de sănătate a bătrânului, Laing l-a întrebat despre dieta sa. Răspunsul a fost simplu: „Mănânc normal”. Când a fost întrebat despre exerciții, bătrânul a spus: „Niciodată. Muncesc, mă întorc acasă să dorm”.

Impresionat, turistul i-a oferit o sumă generoasă de bani, estimată la cel puțin 200 de dolari, spunându-i: „Ia-ți prânzul. Ai grijă, continuă să muncești. 91 – ești un soldat, frate, ești grozav”.

În Singapore, vârsta minimă de pensionare este de 63 de ani, iar cea de reangajare este de 68. Aceste limite vor fi crescute treptat până în 2030, ajungând la 65 și, respectiv, 70 de ani.

Reacții online la videoclipul influencerului australian

Videoclipul a strâns peste 480.000 de aprecieri până pe 2 septembrie. Mulți internauți au fost impresionați de gestul lui Laing și de atitudinea bătrânului.

Un comentator care s-a identificat ca rezident în Singapore a menționat că îngrijitorii sunt de obicei în vârstă: „Ești atât de amabil… Bacșișul pe care i l-ai dat l-ar ajuta ușor cu cumpărăturile pentru o lună”.

Alții au exprimat îngrijorare față de situația vârstnicilor care încă muncesc. Un utilizator de Instagram a scris: „Ca singaporez crescut în [Noua Zeelandă], mă întristează mereu să văd persoane în vârstă din Singapore care încă trebuie să muncească din greu la bătrânețe!”.

