Pe lângă faptul că nu există martori între ceilalți participanți la trafic sau dovezi video, victimele nu au putut fi identificate din cauza rănilor suferite în urma impactului.

Mai mult, nici până în acest moment nu se cunoaște vârsta celor două persoane, întrucât nu aveau asupra lor acte de identitate și nici telefoane. Totuși, se crede că victimele au în jur de 20-30 de ani.

Totodată, surse din Poliția Română au mai explicat că nu este clar dacă cei doi tineri sunt cetățeni români. Trupurile fără viață ale celor două persoane se află la morgă, iar dosarul este instrumentat de Poliția Autostrăzi.

Amintim că doi tineri și-au pierdut viața într-un tragic accident pe autostrada A1 București-Pitești. Incidentul a avut loc marți dimineața la kilometrul 41, în apropierea localității Vânătorii Mici.

ISU Giurgiu a transmis că, din primele informații, cei doi erau pietoni și la momentul producerii accidentului aceștia se aflau pe partea carosabilă. La locul accidentului s-au aflat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

