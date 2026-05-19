„Decidem împreună ce denumire vor primi atât extinderea Parcului Tudor Arghezi, cât și patinoarul Berceni Arena. Începând de mâine-dimineață, vom avea la dispoziție o platformă online în care vom putea vota, iar la final, decizia pe care o vom implementa va fi cea pe care întreaga comunitate o va alege”, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

Decizia de a consulta locuitorii vine după reacțiile mixte stârnite de propunerea ca parcul să poarte numele fostului președinte american Donald J. Trump. „Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. De aceea am decis ca de îndată să facem o platformă pe care să votăm. Și decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină. Să facem cum credeți voi că este mai bine”, a explicat Băluță în aceeași postare.

În aprilie 2026, Băluță anunțase că noul parc, situat lângă Parcul Tudor Arghezi, va purta numele președintelui american, ca un omagiu adus relației dintre România și Statele Unite. „Comunitatea noastră, a sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit”, susținea atunci edilul.

În plus, Daniel Băluță a menționat că a discutat despre acest proiect cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, și cu Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România. „Am abordat împreună aspecte legate de colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a spus el.

Lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi au început în toamna lui 2025 și presupun adăugarea a 4 hectare la parcul existent, situat pe bulevardul Metalurgiei.

