Înghețul de primăvară a lovit dur pomicultura din România

Asociația Grupurilor și Organizațiilor de Producători Agricoli „FRULEG-RO” avertizează că sectorul horticol se confruntă cu pierderi masive după valurile succesive de îngheț din această primăvară, potrivit Agerpres.

„După un an 2025 în care numeroase culturi au fost compromise total, foarte multe ferme care cultivă aceste specii (cais, piersic, nectarin, cireș, vișin, măr, păr, struguri de masă) se află astăzi în pericol de a-și pierde complet viabilitatea economică, iar pentru multe exploatații horticole, continuarea activității este imposibilă”, se precizează într-un comunicat al Asociație FRULEG.

Potrivit organizației, situația este critică la nivel național, iar multe exploatații riscă falimentul.

Valuri repetate de frig în toată țara

Reprezentanții FRULEG susțin că nu a fost vorba despre un singur episod de îngheț, ci despre mai multe valuri succesive care au afectat aproape întreg teritoriul României.

Primul val major a avut loc în perioada 8 – 9 aprilie, urmat de episoade repetate în a doua jumătate a lunii aprilie și chiar la început de mai.

Persistența acestor episoade a evidențiat caracterul excepțional al primăverii 2026 din punctul de vedere al persistenței riscului de îngheț, au transmis reprezentanții asociației. 

Zonele cele mai expuse au fost Transilvania, Crișana, Banat, Maramureș, Moldova, Subcarpații de Curbură și Subcarpații Meridionali, precum și numeroase zone montane, depresionare și deluroase.

Sudul extrem, Lunca Dunării, litoralul și estul și sud-estul Dobrogei au fost mai puțin afectate.

De altfel, o fermă din Cluj a fost nevoită să ia o decizie extremă pentru a-și salva livada de cireși, după ce temperaturile au scăzut sub zero grade în plină primăvară.

Pierderi uriașe în livezi: fructele, tot mai rare

Cele mai afectate sunt culturile pomicole, unde producția a fost compromisă în numeroase zone.

„Temperaturile scăzute au afectat aproape în fiecare județ unde există pomicultură, au afectat producția și probabil vor fi consecințe destul de severe pe această temă. Deci, cele mai multe probleme au fost raportate în pomicultură. La celelalte culturi de câmp încă n-am văzut rapoarte care să ne îngrijoreze”, a declarat, miercuri, Tanczos Barna.

El a avertizat că pomicultura este sectorul cel mai vulnerabil.

„FRULEG va continua să centralizeze date de la membrii săi și să susțină ferm interesele producătorilor de fructe și legume, astfel încât realitatea din teren să fie cunoscută corect, iar vocea acestui sector să fie auzită cu claritate”, a transmis președintele organizației.

FRULEG cere bani de la UE și din fondul de risc

Asociația solicită intervenția urgentă a autorităților pentru despăgubiri, inclusiv din fonduri europene.

„Asociația FRULEG solicită de urgență intervenția autorităților în vederea compensării pierderilor, atât din fondul de rezervă agricol al Uniunii Europene, cât și din fondul de risc constituit prin reținerea a 3% din plățile directe din Pilonul I și gestionat de APIA”, arată comunicatul.

Organizația consideră că mecanismul existent trebuie activat imediat.

„Considerăm că instrumentul legal adecvat pentru compensarea acestor pierderi este activarea acestui mecanism, având în vedere că fondul este constituit tocmai pentru acoperirea pierderilor de producție cauzate de factori climatici”.

Fructe mai puține, prețuri mai mari

Efectele înghețului se vor vedea direct în piețe, unde fructele ar putea deveni mai scumpe și mai rare.

Livezile de cireșe, caise, piersici și mere au fost printre cele mai afectate, ceea ce va reduce semnificativ oferta de pe piață.

Tanczos Barna a subliniat că încălzirea globală nu va însemna doar căldură excesivă, ci și fluctuații de temperatură care vor pune la grea încercare atât fermierii, cât și cetățenii.

Pentru producătorii agricoli, efectele cumulate ale înghețului ar putea însemna pierderi financiare majore și reducerea drastică a producției de fructe în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bulgarii au blocat accesul mașinilor la Il Giro cu 6 ore înainte de finalul de la Veliko Tarnovo: “Să fim siguri că va fi totul OK”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Doi români au trăit o experiență de 25.000 de euro la bordul Orient Expres. „Este ceva aproape extraterestru pentru un om din 2026”
Știri România 13:00
Doi români au trăit o experiență de 25.000 de euro la bordul Orient Expres. „Este ceva aproape extraterestru pentru un om din 2026”
Cod galben de inundații, furtuni și grindină în 17 județe: unde e pericol mare de viituri
Știri România 12:29
Cod galben de inundații, furtuni și grindină în 17 județe: unde e pericol mare de viituri
Parteneri
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Adevarul.ro
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
Fanatik.ro
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum arată foișorul din curtea lui Dorian Popa. „Zece ore de muncă. Sunt topit, dar, în sfârșit, am terminat”
Stiri Mondene 13:46
Cum arată foișorul din curtea lui Dorian Popa. „Zece ore de muncă. Sunt topit, dar, în sfârșit, am terminat”
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi. Ce l-a emoționat atât de tare pe soțul Adelei Popescu. „Prețuiți ce aveți. Atât!”
Stiri Mondene 13:03
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi. Ce l-a emoționat atât de tare pe soțul Adelei Popescu. „Prețuiți ce aveți. Atât!”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
ObservatorNews.ro
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Mediafax.ro
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Mediafax.ro
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Politică 11:31
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
Politică 10:49
Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
Parteneri
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
ZiaruldeIasi.ro
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea