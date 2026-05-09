Înghețul de primăvară a lovit dur pomicultura din România

Asociația Grupurilor și Organizațiilor de Producători Agricoli „FRULEG-RO” avertizează că sectorul horticol se confruntă cu pierderi masive după valurile succesive de îngheț din această primăvară, potrivit Agerpres.

„După un an 2025 în care numeroase culturi au fost compromise total, foarte multe ferme care cultivă aceste specii (cais, piersic, nectarin, cireș, vișin, măr, păr, struguri de masă) se află astăzi în pericol de a-și pierde complet viabilitatea economică, iar pentru multe exploatații horticole, continuarea activității este imposibilă”, se precizează într-un comunicat al Asociație FRULEG.

Potrivit organizației, situația este critică la nivel național, iar multe exploatații riscă falimentul.

Valuri repetate de frig în toată țara

Reprezentanții FRULEG susțin că nu a fost vorba despre un singur episod de îngheț, ci despre mai multe valuri succesive care au afectat aproape întreg teritoriul României.

Primul val major a avut loc în perioada 8 – 9 aprilie, urmat de episoade repetate în a doua jumătate a lunii aprilie și chiar la început de mai.

Persistența acestor episoade a evidențiat caracterul excepțional al primăverii 2026 din punctul de vedere al persistenței riscului de îngheț, au transmis reprezentanții asociației.

Zonele cele mai expuse au fost Transilvania, Crișana, Banat, Maramureș, Moldova, Subcarpații de Curbură și Subcarpații Meridionali, precum și numeroase zone montane, depresionare și deluroase.

Sudul extrem, Lunca Dunării, litoralul și estul și sud-estul Dobrogei au fost mai puțin afectate.

De altfel, o fermă din Cluj a fost nevoită să ia o decizie extremă pentru a-și salva livada de cireși, după ce temperaturile au scăzut sub zero grade în plină primăvară.

Pierderi uriașe în livezi: fructele, tot mai rare

Cele mai afectate sunt culturile pomicole, unde producția a fost compromisă în numeroase zone.

„Temperaturile scăzute au afectat aproape în fiecare județ unde există pomicultură, au afectat producția și probabil vor fi consecințe destul de severe pe această temă. Deci, cele mai multe probleme au fost raportate în pomicultură. La celelalte culturi de câmp încă n-am văzut rapoarte care să ne îngrijoreze”, a declarat, miercuri, Tanczos Barna.

El a avertizat că pomicultura este sectorul cel mai vulnerabil.

„FRULEG va continua să centralizeze date de la membrii săi și să susțină ferm interesele producătorilor de fructe și legume, astfel încât realitatea din teren să fie cunoscută corect, iar vocea acestui sector să fie auzită cu claritate”, a transmis președintele organizației.

FRULEG cere bani de la UE și din fondul de risc

Asociația solicită intervenția urgentă a autorităților pentru despăgubiri, inclusiv din fonduri europene.

„Asociația FRULEG solicită de urgență intervenția autorităților în vederea compensării pierderilor, atât din fondul de rezervă agricol al Uniunii Europene, cât și din fondul de risc constituit prin reținerea a 3% din plățile directe din Pilonul I și gestionat de APIA”, arată comunicatul.

Organizația consideră că mecanismul existent trebuie activat imediat.

„Considerăm că instrumentul legal adecvat pentru compensarea acestor pierderi este activarea acestui mecanism, având în vedere că fondul este constituit tocmai pentru acoperirea pierderilor de producție cauzate de factori climatici”.

Fructe mai puține, prețuri mai mari

Efectele înghețului se vor vedea direct în piețe, unde fructele ar putea deveni mai scumpe și mai rare.

Livezile de cireșe, caise, piersici și mere au fost printre cele mai afectate, ceea ce va reduce semnificativ oferta de pe piață.

Tanczos Barna a subliniat că încălzirea globală nu va însemna doar căldură excesivă, ci și fluctuații de temperatură care vor pune la grea încercare atât fermierii, cât și cetățenii.

Pentru producătorii agricoli, efectele cumulate ale înghețului ar putea însemna pierderi financiare majore și reducerea drastică a producției de fructe în România.

