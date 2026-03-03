Performanțe impresionante și tehnologie avansată

Motorul APP550, care echipează modele precum Volkswagen ID.4, ID.5, ID.7, Škoda Enyaq și Audi Q4, atinge 210 kW (286 CP) și un cuplu de 560 Nm. În comparație cu versiunea anterioară, de 150 kW, această variantă oferă o accelerație mai rapidă fără a compromite eficiența energetică. Munro, inginerul american a apreciat precizia incredibilă a construcției.

Potrivit analizei, rotorul motorului ascunde un detaliu tehnic ingenios. Magneții permanenți sunt împărțiți în patru segmente asimetrice, ceea ce reduce vibrațiile și aproape elimină zgomotul tipic motoarelor electrice perceput în cabină. Munro a confirmat că această soluție contribuie la o experiență de condus mai rafinată.

Sistem de răcire inovator

Un alt punct forte al motorului APP550 este sistemul de răcire reproiectat. Inginerii germani au combinat apă și ulei într-un circuit integrat, eliminând necesitatea unei pompe electrice dedicate lubrifiantului. Fluidul circulă natural prin cutia de viteze, transferând căldura către circuitul principal de răcire.

Această soluție nu doar că îmbunătățește performanța termică, dar și reduce complexitatea tehnologică.

„Vezi acel tip de măiestrie de calitate până la capăt, și este un efort de echipă, doar o persoană nu poate face asta”, spune inginerul invitat de Munro.

Volkswagen a ales să utilizeze componente prelucrate în Germania, Ungaria și Italia, consolidând un lanț de aprovizionare european de încredere.

Motorul APP550 este proiectat cu gândul la viitor, fiind deja compatibil cu arhitecturi de 800 de volți. Această caracteristică va permite timpi de încărcare rapidă reduși la jumătate, fără a necesita modificări costisitoare.

Această abordare strategică contrastează cu cea a unor competitori chinezi, care adoptă cicluri rapide de înlocuire a produselor, dar sacrifică stabilitatea pe termen lung.

„Sunt destul de entuziasmat (n.r de motor). Au făcut o treabă foarte bună (n.r. cei de la VW). Sunt foarte impresionat”, a spus Sandy Munro.

Analiza detaliată a expertului american confirmă că motorul electric de la Volkswagen APP550 nu doar că ridică standardele tehnice în industria vehiculelor electrice, dar și demonstrează capacitatea producătorilor europeni de a inova și de a concura cu mașinile electrice din China.

