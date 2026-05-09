Cum funcționează noul sistem Sensify?

Spre deosebire de sistemele tradiționale, care folosesc un circuit hidraulic pentru a transmite presiunea de la pedala de frână către etriere, Sensify funcționează exclusiv pe baza unui sistem «by-wire».

Asta înseamnă că pedala de frână nu este conectată mecanic sau hidraulic la plăcuțele de frână. În schimb, fiecare roată este echipată cu un electromotor ultra-rapid care acționează plăcuțele de frână, fiind coordonat de un modul central prin intermediul unui cablaj electric.

Potrivit publicației piataauto, acest sistem reprezintă cea mai semnificativă inovație în domeniul frânării de la introducerea ABS-ului, în urmă cu decenii.

Inginerii Brembo au asigurat că acest sistem nu doar că egalează performanța sistemelor hidraulice clasice, dar o și depășește, reducând semnificativ distanța de frânare. „Acționarea este mult mai rapidă, economisind metri importanți în cazul unei frânări de urgență”, au declarat oficialii Brembo.

Control mai precis și siguranță îmbunătățită

Un alt avantaj major al sistemului Sensify constă în capacitatea sa de a controla fiecare roată în mod individual și activ, nu doar reactiv, cum se întâmplă în prezent cu sistemele ESC, ABS sau de control al tracțiunii.

În loc să aplice și să elibereze frânele în mod sacadat pentru a evita blocarea roților, Sensify ajustează precis forța necesară pentru a preveni pierderea aderenței.

Această funcționalitate deschide calea pentru implementarea unor algoritmi avansați care pot îmbunătăți semnificativ manevrabilitatea și siguranța în condiții de condus dinamic sau pe viraje.

Mai mult, sistemul încorporează două module de comandă, amplasate separat, lângă punțile față și spate, pentru a asigura redundanța. Dacă unul dintre module întâmpină o problemă tehnică, celălalt preia imediat controlul, garantând funcționarea optimă a frânelor.

Un sistem ideal pentru mașinile electrice

Sensify a fost conceput în special pentru vehiculele electrice și hibride plug-in, care funcționează cu ajutorul unor computere centrale ce gestionează toate funcțiile esențiale.

Noul sistem de frânare se integrează perfect cu aceste platforme digitale, fiind compatibil cu sisteme avansate de siguranță și camere video pentru scanarea traficului din față. În plus, algoritmii săi pot fi actualizați pentru a îmbunătăți performanța pe termen lung.

Un alt punct forte al Sensify este capacitatea sa de a reduce fricțiunea parazitară dintre plăcuțele de frână și discuri, ceea ce duce la un consum mai mic de energie și, implicit, la o autonomie mai mare pentru vehiculele electrice.

În plus, tranziția între frânarea regenerativă și cea mecanică este aproape insesizabilă, îmbunătățind considerabil experiența de condus.

Un pas înainte față de concurență

Deși un concept similar a fost prezentat în 2025 de ZF, care a anunțat un sistem electric de frânare «by-wire» pentru puntea spate, Brembo subliniază că ideea lor a fost dezvoltată încă din 2021, conferindu-le un avantaj clar în această tehnologie.

Spre deosebire de proiectul ZF, Sensify elimină complet utilizarea lichidului de frână, atât pe puntea față, cât și pe cea spate.

Lansare pe piață și perspective

Conform informațiilor prezentate de piataauto, Brembo a început deja producția de serie pentru un model de mașină echipat integral cu acest sistem inovator.

Deși compania italiană nu a dezvăluit încă numele producătorului auto, speculațiile indică fie grupul chinez Chery, care a anunțat anterior o tehnologie revoluționară pentru modelul Exeed EX7, fie Tesla, pe ale cărei vehicule Brembo a testat acest sistem.

În plus, Brembo a semnat deja contracte cu mai mulți producători auto pentru integrarea Sensify, estimând o producție anuală de câteva sute de mii de unități. În anii următori, este de așteptat ca această tehnologie să devină tot mai des întâlnită pe drumurile din întreaga lume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Istoria radioului RIC, „iPod-ul” generației din anii socialismului. Cum a reușit inventatorul Vasile Barbu să-l uimească pe Ceaușescu cu produsul său, care a fost exportat în lumea întreagă
Exclusiv
Știri România 10:00
Istoria radioului RIC, „iPod-ul” generației din anii socialismului. Cum a reușit inventatorul Vasile Barbu să-l uimească pe Ceaușescu cu produsul său, care a fost exportat în lumea întreagă
Pensionarii ar putea primi mii de lei înapoi după ce taxa de 10% pe pensiile mai mari de 3.000 de lei a ajuns la CCR
Știri România 09:49
Pensionarii ar putea primi mii de lei înapoi după ce taxa de 10% pe pensiile mai mari de 3.000 de lei a ajuns la CCR
Parteneri
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Adevarul.ro
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
Fanatik.ro
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Imagini cu Irina Margareta Nistor mai slabă cu 40 de kilograme. Criticul de film, de nerecunoscut la Premiile Gopo 2026. Care este dieta ei
Stiri Mondene 10:47
Imagini cu Irina Margareta Nistor mai slabă cu 40 de kilograme. Criticul de film, de nerecunoscut la Premiile Gopo 2026. Care este dieta ei
Laurette, transformată total după ce o intervenție estetică i-a distrus viața. „Mă rog la Dumnezeu să pot duce o viață normală”
Stiri Mondene 10:15
Laurette, transformată total după ce o intervenție estetică i-a distrus viața. „Mă rog la Dumnezeu să pot duce o viață normală”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
ObservatorNews.ro
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Mediafax.ro
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Ludovic Orban: „Singura șansă” pentru Nicușor Dan „de a-și spăla imaginea” ar fi refacerea unui guvern minoritar condus de Bolojan
Mediafax.ro
Ludovic Orban: „Singura șansă” pentru Nicușor Dan „de a-și spăla imaginea” ar fi refacerea unui guvern minoritar condus de Bolojan
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță

Politic

Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
Politică 10:49
Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Politică 10:00
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Leo Messi a numit cel mai bun fotbalist din lume la ora actuală: „Fără îndoială!”
Fanatik.ro
Leo Messi a numit cel mai bun fotbalist din lume la ora actuală: „Fără îndoială!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea