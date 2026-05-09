Cum funcționează noul sistem Sensify?

Spre deosebire de sistemele tradiționale, care folosesc un circuit hidraulic pentru a transmite presiunea de la pedala de frână către etriere, Sensify funcționează exclusiv pe baza unui sistem «by-wire».

Asta înseamnă că pedala de frână nu este conectată mecanic sau hidraulic la plăcuțele de frână. În schimb, fiecare roată este echipată cu un electromotor ultra-rapid care acționează plăcuțele de frână, fiind coordonat de un modul central prin intermediul unui cablaj electric.

Potrivit publicației piataauto, acest sistem reprezintă cea mai semnificativă inovație în domeniul frânării de la introducerea ABS-ului, în urmă cu decenii.

Inginerii Brembo au asigurat că acest sistem nu doar că egalează performanța sistemelor hidraulice clasice, dar o și depășește, reducând semnificativ distanța de frânare. „Acționarea este mult mai rapidă, economisind metri importanți în cazul unei frânări de urgență”, au declarat oficialii Brembo.

Control mai precis și siguranță îmbunătățită

Un alt avantaj major al sistemului Sensify constă în capacitatea sa de a controla fiecare roată în mod individual și activ, nu doar reactiv, cum se întâmplă în prezent cu sistemele ESC, ABS sau de control al tracțiunii.

În loc să aplice și să elibereze frânele în mod sacadat pentru a evita blocarea roților, Sensify ajustează precis forța necesară pentru a preveni pierderea aderenței.

Această funcționalitate deschide calea pentru implementarea unor algoritmi avansați care pot îmbunătăți semnificativ manevrabilitatea și siguranța în condiții de condus dinamic sau pe viraje.

Mai mult, sistemul încorporează două module de comandă, amplasate separat, lângă punțile față și spate, pentru a asigura redundanța. Dacă unul dintre module întâmpină o problemă tehnică, celălalt preia imediat controlul, garantând funcționarea optimă a frânelor.

Un sistem ideal pentru mașinile electrice

Sensify a fost conceput în special pentru vehiculele electrice și hibride plug-in, care funcționează cu ajutorul unor computere centrale ce gestionează toate funcțiile esențiale.

Noul sistem de frânare se integrează perfect cu aceste platforme digitale, fiind compatibil cu sisteme avansate de siguranță și camere video pentru scanarea traficului din față. În plus, algoritmii săi pot fi actualizați pentru a îmbunătăți performanța pe termen lung.

Un alt punct forte al Sensify este capacitatea sa de a reduce fricțiunea parazitară dintre plăcuțele de frână și discuri, ceea ce duce la un consum mai mic de energie și, implicit, la o autonomie mai mare pentru vehiculele electrice.

În plus, tranziția între frânarea regenerativă și cea mecanică este aproape insesizabilă, îmbunătățind considerabil experiența de condus.

Un pas înainte față de concurență

Deși un concept similar a fost prezentat în 2025 de ZF, care a anunțat un sistem electric de frânare «by-wire» pentru puntea spate, Brembo subliniază că ideea lor a fost dezvoltată încă din 2021, conferindu-le un avantaj clar în această tehnologie.

Spre deosebire de proiectul ZF, Sensify elimină complet utilizarea lichidului de frână, atât pe puntea față, cât și pe cea spate.

Lansare pe piață și perspective

Conform informațiilor prezentate de piataauto, Brembo a început deja producția de serie pentru un model de mașină echipat integral cu acest sistem inovator.

Deși compania italiană nu a dezvăluit încă numele producătorului auto, speculațiile indică fie grupul chinez Chery, care a anunțat anterior o tehnologie revoluționară pentru modelul Exeed EX7, fie Tesla, pe ale cărei vehicule Brembo a testat acest sistem.

În plus, Brembo a semnat deja contracte cu mai mulți producători auto pentru integrarea Sensify, estimând o producție anuală de câteva sute de mii de unități. În anii următori, este de așteptat ca această tehnologie să devină tot mai des întâlnită pe drumurile din întreaga lume.

