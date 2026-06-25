Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Un copil de 3 ani a fost salvat dintr-o groapă cu crocodili la grădina zoologică Johnsons of Old Hurst din Huntingdon, după ce un bărbat l-a aruncat de la o înălțime de 4,5 metri. Incidentul șocant a avut loc pe 19 iunie.

Proprietara grădinii zoologice, Tracey Johnson, 55 de ani, alături de soțul său Andrew, un îngrijitor de animale de 56 de ani, și fiul lor Edward, 29 de ani, au intervenit eroic pentru a salva copilul.

Andrew, fermierul care deține grădina zoologică, a apărut în documentarul ITV „Britains Tiger Kings”. A spus că este pasionat de crocodili și vrea „să le fie dat de mâncare când va muri”.

Familia a sărit în groapă și a reușit să-l elibereze pe micuț din colții unui crocodil. În ciuda eforturilor lor rapide, copilul a suferit fracturi la braț și la pelvis.

Poliția din Cambridgeshire a fost alertată de serviciul de ambulanță, care a preluat copilul pentru a-i acorda îngrijiri medicale.

Starea micuțului este critică, dar stabilă, conform unui comunicat emis de Inspectorul Detectiv Verity McCann.

Investigațiile noastre sunt în desfășurare pentru a înțelege circumstanțele acestui incident tulburător. Gândurile noastre sunt alături de băiat și de familia sa, iar ofițerii specializați continuă să le ofere sprijin în această perioadă dificilă.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Norfolk a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor, dar a fost eliberat pe cauțiune până la data de 18 septembrie. Acesta a fost considerat temporar inapt pentru a fi interogat.

Suspectul suferă de deficiențe de auz și era însoțit de doi îngrijitori în momentul incidentului. Nu-l supravegheau când băiatul a fost aruncat peste gardul de 1,2 metri. Nu e cunoscută motivația gestului teribil.

O martoră a declarat: „Nu știu sigur dacă el era, dar am văzut un bărbat corpolent cu doi îngrijitori care nu îi acordau prea multă atenție. Erau la aproximativ zece metri în spatele lui și vorbeau între ei sau erau pe telefoane”.

Se presupune că băiatul a fost mușcat de un crocodil Nil sau de unul de apă sărată, acesta din urmă fiind cunoscut pentru mușcătura sa extrem de puternică.

Ancheta este gestionată de Unitatea de Infracțiuni Majore a Poliției Cambridgeshire.

Vedetele grădinii zoologice sunt crocodilii de Nil, care pot crește până la 4,8 metri. În 2021, incinta tropicală conținea un crocodil siamez pe cale de dispariție, caimani și aligatori americani, iguane și țestoase, potrivit Cambridgeshire Live.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE