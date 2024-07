Duminică, 30 iulie, actrița Ileana Stana Ionescu a murit la vârsta de 87 de ani. Astăzi, sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței a fost depus la capela Cimitirului Bellu Catolic, conform unui anunț publicat pe contul oficial de Facebook al Teatrului Național București.

„Cei care vor să aducă un ultim omagiu îndrăgitei actrițe pot merge marți, 2 iulie, la capela Cimitirului Bellu Catolic. Ileana Stana Ionescu va rămâne în istoria teatrului românesc, ca una dintre cele mai dăruite actrițe ale generației sale. A debutat ca actriță in l955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșita, cu rolul Agnes în «Școala femeilor» de Molière.

În anul 1959, a intrat în trupa Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, iar din 1965 a devenit actrița Teatrului Național I.L. Caragiale, pe scena căruia a jucat roluri importante, printre care: Fraulein – «Gaiţele» de Alexandru Kiriţescu, regia Horea Popescu (1977), Hecuba – «Troienele», Doica – «Medeea» de Seneca în «Trilogia antică», regia Andrei Şerban (1990), Stăvăroaia – «Iolul şi Ion Anapoda» de G.M. Zamfirescu, regia Ion Cojar (2006), Soacra – «Micul infern» de Mircea Ștefănescu, regia Mircea Cornișteanu (2013). Dumnezeu s-o odihnească, condoleanțe familiei!”.

Exclusiv pentru Click, Andrei Ionescu, soțul regretatei artiste, a declarat ieri că momentan înmormântarea a fost amânată. Fiul actriței e așteptat în România, el e stabilit de multă vreme în America. „Nu știm când va avea loc înmormântarea. Îl aștept pe fiul nostru să vină din America din nou.

A fost aici, a văzut-o vineri, dar sâmbătă el a plecat. Nu știu dacă Ileana l-a recunoscut, căci nu mai recunoștea pe nimeni, dar s-a uitat la el și a zâmbit, iar el a îmbrățișat-o. Eu m-am ocupat de acte, mâine, de la ora 10 la ora 14, cei care au iubit-o pot veni la capela Cimitirului Bellu Catolic ca să-și ia adio de la ea”.

Cine e și cu ce se ocupă băiatul regretatei actrițe Ileana Stana Ionescu

Fiul soților Ionescu este stabilit, de ani, în SUA, în Tacoma, statul Washington, unde este medic. Aici și-a întemeiat o familie cu o tânără de origine mexicană și are, la rândul său, un fiu. „Andrei locuieşte în America, este doctor, are o căsnicie frumoasă și un băiat mare, Alexandru Luca, leit taică-su. Profesional îi merge bine, Doamne ajută, totul le merge bine”, spunea actrița în urma cu un an.

Deși erau foarte mândri de copilul lor, soțul artistei a spus că suferă mult că vine rar în România. „Fiul nostru este bine, este sănătos, voinic și plin de viață. Nu o să vină vara asta la noi, în vacanță, nici noi nu ne ducem la el. Cred că o să vină pe la toamnă, acum este foarte ocupat cu munca, cu serviciul, cu treburile lui.

Trebuie să îți mărturisesc un lucru și anume faptul că de la o vreme îmi este foarte dor de el, nu știu, e un sentiment aparte ce nu îmi dă voie să fiu liniștit. Mă apucă tare dorul de el. Vorbim foarte des la telefon, râdem, glumim, e șugubăț tare, el din fire…”, spunea Andrei Ionescu.

