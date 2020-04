De Cătălin Tolontan,

Una dintre întrebările legitime ale oamenilor din întreaga lume, cetățeni supuși restricțiilor și comunicării imperative a guvernelor, este: câți oameni au murit în plus în perioada crizei COVID din 2020, față de același interval al lui 2019?

Miliarde de oameni sunt curioși în legătură cu această realitate. Răspunsul este un element important de sănătate publică, iar absența lui, într-un timp rezonabil, întreține teoria conspirației.

Acum câteva zile, The New York Times a publicat datele centralizate în 11 țări și orașe, care arată că în perioada COVID din acest an au murit sensibil mai mulți oameni decât anul trecut. În New York, de pildă, numărul morților s-a triplat față de 2019.