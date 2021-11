Instructoarea auto îi dă două palme elevului care se află la volan, imaginile au fost surprinse de un șofer care a văzut întreaga scenă. Filmarea a fost publicată, joi, pe grupul de Facebook „Caransebeșul meu” și au stârnit zeci de reacții, însă ulterior a fost ștearsă de pe grupul de Facebook. Imaginile pot fi văzute pe site-ul Antena 3.

Nu este clar când au fost filmate imaginile din trafic și nici dacă a fost depusă o plângere în acest sens. Contactați de ziarul Libertatea, reprezentanții poliției din Caraș-Severin au transmis că se fac verificări în acest caz.

„În legătură cu imaginile apărute în spațiul public, în care se observă un posibil incident produs între două persoane aflate în trafic, într-un autoturism inscripționat ,,Școala”, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și de drept, în funcție de rezultatul acestor verificări urmând a fi dispuse măsuri conform prevederilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Caraș-Severin.

„Ăștia ar trebui să fie tratați cum tratează ei pe alții, dacă se cred atât de buni încât să bată pe cineva și să mai ia și bani pentru asta. Revoltător”, a comentat un internaut la postarea care a strâns sute de reacții.

Sunt și internauți care laudă gestul instructorului auto.

„Băi oameni buni eu am fost la acea școală auto și sunt niște oameni foarte de treaba, e normal să îți mai dea câte una după cap dacă tu ești complet paralel cu condusul , datorită lor că și-au dat silința cu mine am eu permis astăzi și plus de asta are o rată de promovare a elevilor de 94%”, se arată în comentariu.

