Nemulțumiți de turiștii care circulă prin magazine, parcări sau restaurante îmbrăcați sumar, cetățenii cer un regulament municipal care să impună „o ținută adecvată” în afara zonelor de înot.

Inițiativa vizează în special plajele din Saint-Gilles și zonele adiacente acestora. Membrii grupului spun că nu contestă purtarea costumelor de baie pe plajă, ci comportamentul din afara acesteia.

„Dorim să păstrăm respectul pentru spațiile publice, viața comunitară și liniștea publică”, afirmă colectivul, care susține că nu are afiliere politică sau religioasă.

Sophie, una dintre inițiatoare, spune că situația a devenit greu de suportat: „Ne-am săturat”.

Ea consideră „de neconceput” ca oamenii să facă cumpărături sau să meargă la restaurant în bikini sau fără cămașă.

„Fie că ești în bikini, tanga sau orice altceva vrei la plajă sau la mare, nu e o problemă, dar din momentul în care mergi undeva unde lumea face cumpărături, acoperă-te puțin! Trebuie să ai niște maniere! Există un minim de maniere, de decență. Copiii mă întreabă: «Cum se face că doamna e complet goală?»”, a declarat aceasta.

Un alt membru al grupului, Ludovic, este la fel de tranșant: „Am obosit să văd oameni care stau peste tot în afara plajei în costum de baie!”

El spune că scopul inițiativei este unul educativ, nu punitiv, și că proiectul se inspiră din regulamente deja aplicate în alte orașe de coastă din Franța.

Propunerea, transmisă primarului Emmanuel Séraphin pe 14 ianuarie 2026, face distincție clară între zonele de înot, unde costumul de baie este permis, și spațiile publice adiacente, unde ar fi necesară o ținută care „acoperă părțile intime ale corpului, permițând cuiva să se miște în spațiile publice fără a încălca demnitatea umană sau respectul pentru ceilalți”.

„Costumele de baie rămân total permise pe nisip și în apă”, specifică aceștia.

Conform proiectului, nuditatea totală sau parțială și purtarea exclusivă a costumului de baie ar putea fi sancționate cu o amendă de până la 38 de euro.

Deocamdată, Primăria din Saint-Paul nu a dorit să comenteze oficial inițiativa.

Și într-o stațiune din Italia, turiștii sunt amendați dacă merg pe stradă în costum de baie. De asemenea, în Croația turiștii pot primi amenzi de până la 700 de euro dacă merg pe stradă în costum de baie sau fără cămașă.

