Delegațiile se întâlnesc la un prânz de lucru

Potrivit acestuia, Moscova pleacă de la premisa că cei doi lideri vor avea mai întâi o conversație față în față.

„Se pare că acum aceasta îi va implica și pe asistenți. Apoi vor avea loc negocieri în cadrul delegațiilor, eventual sub forma unui prânz de lucru. Apoi, liderii se vor reuni pentru o conferință de presă comună. Ei bine, în general, ne putem imagina că, desigur, se vor petrece cel puțin 6-7 ore pentru asta”, a explicat reprezentantul Kremlinului.

Întâlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va aveaa loc vineri, 15 august, la baza comună Elmendorf-Richardson a Forțelor Aeriene și Armatei SUA din Anchorage, Alaska.

Potrivit consilierului șefului statului rus, Iuri Ușakov, liderii se vor concentra pe discuțiile privind soluționarea conflictului ucrainean. Potrivit acestuia, Putin și Trump vor discuta și despre cooperarea bilaterală în domeniul economic.

„Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina”

Președintele american Donald Trump, aflat la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, pentru o întâlnire crucială cu președintele rus Vladimir Putin, a afirmat că nu se duce pentru a negocia o înţelegere în numele Ucrainei, obiectivul său fiind aducerea liderului rus la masa discuţiilor.

Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?
Recomandări
Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Trump a transmis un mesaj din două cuvinte cu câteva ore înainte de întâlnirea programată pentru vineri, în Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin. „MIZĂ MARE!!!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite pe contul său de Truth Social.

Donald Trump va fi însoțit la summitul din Alaska de către emisarul său special Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat și consilierul interimar pentru securitate națională Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson. Potrivit unui ultim anunț făcut de Casa Albă, summitul va începe la ora locală 11:00 (22:00 ora României).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Andrei Vochin, ofertat de Becali! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.RO
Andrei Vochin, ofertat de Becali! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
GSP.RO
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
Parteneri
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Avantaje.ro
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Mesaj Ro-Alert emis după ce un incendiu de vegetaţie a izbucnit în Clinceni, judeţul Ilfov
Știri România 18:46
Mesaj Ro-Alert emis după ce un incendiu de vegetaţie a izbucnit în Clinceni, judeţul Ilfov
Autostrada A7: Când va fi dat în trafic lotul așteptat de toată Moldova
Știri România 16:28
Autostrada A7: Când va fi dat în trafic lotul așteptat de toată Moldova
Parteneri
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Adevarul.ro
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă de copac în parc, după ce și-a împins copilașul din calea ei
Fanatik.ro
Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă de copac în parc, după ce și-a împins copilașul din calea ei
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Simona Gherghe se întoarce la „Mireasă”, în locul Mirelei Vaida. Anunțul făcut de vedetă în urmă cu puțin timp. „Sunt entuziasmată”
Stiri Mondene 17:50
Simona Gherghe se întoarce la „Mireasă”, în locul Mirelei Vaida. Anunțul făcut de vedetă în urmă cu puțin timp. „Sunt entuziasmată”
Sera, artista care a cântat la ziua lui Cristiano Ronaldo, adevărul despre petrecerea starului portughez: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Sera, artista care a cântat la ziua lui Cristiano Ronaldo, adevărul despre petrecerea starului portughez: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
ObservatorNews.ro
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Parteneri
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
GSP.ro
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
Parteneri
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Mediafax.ro
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD.ro
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Wowbiz.ro
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână
KanalD.ro
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână

Politic

Ilie Bolojan, în vizită la Gheorghe Hagi, la academia sa de fotbal din Constanța: „L-am primit cu bucurie”
Politică 17:47
Ilie Bolojan, în vizită la Gheorghe Hagi, la academia sa de fotbal din Constanța: „L-am primit cu bucurie”
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 16:02
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
Fanatik.ro
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii