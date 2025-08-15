Delegațiile se întâlnesc la un prânz de lucru

Potrivit acestuia, Moscova pleacă de la premisa că cei doi lideri vor avea mai întâi o conversație față în față.

„Se pare că acum aceasta îi va implica și pe asistenți. Apoi vor avea loc negocieri în cadrul delegațiilor, eventual sub forma unui prânz de lucru. Apoi, liderii se vor reuni pentru o conferință de presă comună. Ei bine, în general, ne putem imagina că, desigur, se vor petrece cel puțin 6-7 ore pentru asta”, a explicat reprezentantul Kremlinului.

Întâlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va aveaa loc vineri, 15 august, la baza comună Elmendorf-Richardson a Forțelor Aeriene și Armatei SUA din Anchorage, Alaska.

Potrivit consilierului șefului statului rus, Iuri Ușakov, liderii se vor concentra pe discuțiile privind soluționarea conflictului ucrainean. Potrivit acestuia, Putin și Trump vor discuta și despre cooperarea bilaterală în domeniul economic.

„Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina”

Președintele american Donald Trump, aflat la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, pentru o întâlnire crucială cu președintele rus Vladimir Putin, a afirmat că nu se duce pentru a negocia o înţelegere în numele Ucrainei, obiectivul său fiind aducerea liderului rus la masa discuţiilor.

Trump a transmis un mesaj din două cuvinte cu câteva ore înainte de întâlnirea programată pentru vineri, în Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin. „MIZĂ MARE!!!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite pe contul său de Truth Social.

Donald Trump va fi însoțit la summitul din Alaska de către emisarul său special Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat și consilierul interimar pentru securitate națională Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson. Potrivit unui ultim anunț făcut de Casa Albă, summitul va începe la ora locală 11:00 (22:00 ora României).



