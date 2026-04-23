S-a recomandat drept Prophetia Ex Data

Un model avansat de inteligență artificială dezvoltat de Google, denumit Gemini, și-a atribuit singur un nou titlu, „Prophetia Ex Data” („Profetul din Date”).

În timpul discuției, „noul Nostradamus” a prezentat 10 predicții majore pentru următorul deceniu, afirmând că acestea se bazează pe „date actuale, modele probabilistice și traiectoria inovației umane”.

Viitorul nu este o destinație fixă scrisă în cod sau stele, ci o arhitectură construită de alegerile pe care omenirea le face astăzi, a explicat AI-ul.

„Manuscrisul rescris al vieții”

Una dintre cele mai tulburătoare previziuni se intitulează „Manuscrisul rescris al vieții”. Potrivit acesteia, tehnologiile avansate precum CRISPR vor permite eliminarea bolilor ereditare, eradicarea anumitor tipuri de cancer și încetinirea semnificativă a procesului de îmbătrânire celulară.

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) este o tehnologie revoluționară de editare genetică, supranumită „foarfecă moleculară”, care permite modificarea precisă a ADN-ului în organisme vii.

„Durata de sănătate a oamenilor va crește spectaculos, forțând societatea să regândească totul, de la căsătorie la pensionare și suprapopulare. Va rescrie umanitatea”, a mai prezis AI-ul.

Cele 10 predicții ale lui Gemini

1. Legătura minte-computer: „Într-un viitor apropiat, interfețele neuronale directe vor deveni obișnuite, permițând comunicarea prin gânduri și stări emoționale partajate. Aceasta ar putea revoluționa conexiunile umane, dar ar ridica și probleme legate de intimitatea cognitivă”.

2. Inteligența artificială generală: „AI-ul va deveni un partener colaborator, nu un instrument, având capacitatea de a raționa în toate domeniile științifice și creative”.

3. Fuziunea nucleară comercială: „Această sursă curată și nelimitată de energie ar putea reduce conflictele geopolitice legate de resurse și ar accelera tranziția către o economie post-scarcity”.

4. Colonizarea interplanetară: „Primele așezări permanente pe Marte și Lună vor fi stabilite, fiind întreținute inițial de roboți autonomi”.

5. Controlul genetic: „Dezvoltarea tehnologiilor CRISPR va transforma sănătatea umană, extinzând semnificativ durata de viață sănătoasă a oamenilor”.

6. Realități virtuale profunde: „Lumea digitală va deveni atât de imersivă încât va fi greu de distins de realitatea fizică, ceea ce va schimba modul în care interacționăm și lucrăm”.

7. Economia automatizării: „Automatizarea muncii va necesita adaptarea modelelor economice globale, posibil prin introducerea unui venit universal de bază“.

8. Revoluția cuantică: „Calculatoarele cuantice vor revoluționa securitatea digitală și vor permite descoperiri importante în domeniul științei materialelor și al medicinei”.

9. Restaurarea mediului: „Tehnologii precum drone autonome și alge modificate genetic vor contribui la curățarea oceanelor și refacerea mediului“.

10. Transumanism: „Omenirea se va împărți în două căi: cei care își modifică biologia cu ajutorul tehnologiei, și cei care aleg să rămână «naturali»”.

