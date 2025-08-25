Top 10 joburi cu cel mai mare risc de a fi înlocuite de inteligența artificială

Iată titlul postului și scorul de aplicabilitate al inteligenței artificiale:

Interpreți și traducători – 49% Istorici – 48% Însoțitori de pasageri – 47% Reprezentanți de vânzări pentru servicii – 46% Scriitori și autori – 45% Reprezentanți ai serviciului clienți – 44% Programatori CNC – 44% Operatori telefonici – 42% Agenți de bilete și funcționari de turism – 41% Crainici și DJ radio – 41%

Microsoft a precizat că studiul său nu este definitiv.

„Datele noastre nu sugerează că AI va înlocui aceste locuri de muncă sau că chatboții pot îndeplini integral vreo ocupație”, a declarat Kiran Tomlinson de la Microsoft Research, adăugând că „modelele lingvistice mari nu sunt întotdeauna potrivite pentru fiecare sarcină pe care o presupune o meserie, inclusiv multe dintre cele realizate de istorici”.

„Nașul inteligenței artificiale” indică locurile de muncă ce vor fi cel mai rapid înlocuite de AI

De asemenea, Geoffrey Hinton, cunoscut ca „Nașul inteligenței artificiale”, a dezvăluit care sunt locurile de muncă ce vor fi cel mai rapid înlocuite de AI.

El a avertizat că tehnologia va deveni superioară oamenilor în multe domenii, dar unele profesii sunt mai puțin expuse riscului.



