Peste 90 de intersecții ar urma să fie controlate de inteligența artificială

PMB anunță că studiile de fezabilitate pentru 92 de intersecții și Centrul de Trafic sunt deja finalizate și aprobate. După aprobarea finanțării, se va întocmi caietul de sarcini, urmat de proiectare și execuție.

„Peste 85 de milioane de lei, bani nerambursabili, am putea primi pentru semaforizarea inteligentă a intersecțiilor din #București și pentru modernizarea Centrului de Trafic.

Colegii de la Fonduri Externe au depus cererea de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, iar răspunsul îl vom primi în maximum trei luni.

Deja avem gata (făcute și aprobate) studiile de fezabilitate pentru 92 de intersecții și pentru Centrul de Trafic. După aprobarea finanțării, vom întocmi caietul de sarcini, apoi proiectarea și execuția”, a transmis Primăria Municipiului București.

Cum vor funcționa semafoarele controlate de AI și cum vor circula pietonii și mașinile

Sistemul inteligent va include camere video, senzori montați în asfalt și pe stâlpi, automate de dirijare și butoane pentru pietoni. Acesta va funcționa pe baza unui algoritm de inteligență artificială (AI), care va sincroniza semafoarele și va ajusta timpii de semaforizare în funcție de traficul din zonă.

„Acest sistem va prioritiza transportul public, permițând autobuzelor și troleibuzelor să ajungă în stații la timp”, a precizat PMB.

În plus, se estimează o fluidizare semnificativă a traficului, reducerea poluării și îmbunătățirea transportului în comun.

În București ar urma să fie peste 500 de intersecții cu semafoare inteligente

PMB intenționează să extindă acest sistem de semaforizare inteligentă la un total de 540 de intersecții în București. Proiectul va fi implementat pe parcursul a 14 luni, incluzând instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.

În a doua etapă a proiectului, Centrul de Trafic de la parterul PMB, unde funcționează Centrul Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București, va fi modernizat. Acest centru va deveni un punct strategic pentru gestionarea situațiilor de trafic și urgență.

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