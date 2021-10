Interviu cu politologul Cristian Pîrvulescu: „Ciucă era singura propunere rezonabilă de premier în acest moment. Nici PSD nu ar avea argumente să nu o susțină”

Libertatea: PNL a venit astăzi cu nouă propunere de premier, domnul Ciucă, ce credeți că se va întâmpla în perioada următoare?

Cristian Pîrvulescu: – Să luăm partea bună, era singura propunere rezonabilă în acest moment pentru a rezolva criza politică. Domnul Ciucă are profilul unui tehnocrat, unul chiar mai puternic decât cel pe care îl avea în 2014 Klaus Iohannis, care era perceput ca fiind primarul Sibiului. Iar domnul Iohannis a avut nevoie de 11 luni pentru a-și impune premierul pe care îl dorea, unul care să meargă înainte cu reformele într-o perioadă care ar putea fi de sacrificii. Va fi important dacă domnul Ciucă va reuși să refacă încrederea românilor, pentru că, vedeți, încă autoritățile nu vorbesc de vaccinarea obligatorie (a unor categorii profesionale, n.red.). Să nu uităm că militarii, preoții au o încredere mare în societate.

– Cum de a renunțat totuși PNL la Florin Cîțu, ce se va întâmpla cu domnia sa?

– În ceea ce îl privește pe Florin Cîțu, acesta și gruparea din jurul lui au luptat până în ultima clipă, dar domnul Cîțu nu a reușit să construiască o susținere puternică în partid în jurul său. Iar aici situația depinde de capacitatea de negociere a partidelor. USR ar putea intra la guvernare totuși, dacă ar renunța la funcția de președinte al Senatului, pe care să o preia domnul Cîțu. Ar fi o înfrângere pentru USR, pentru că genul ăsta de decizii riscă să fie privite ca politicianiste. Și iată cum, la 11 luni distanță, domnul Cîțu ar putea repeta traseul lui Ludovic Orban de la funcția de premier la șefia Camerei Deputaților. O funcție care nici nu cred că îi va da multă putere. Domnul Cîțu e un președinte al PNL de tranziție, de conjunctură. Urmează ca în 2023 să vină altcineva, înainte de alegerile prezidențiale.

Premierul demis Florin Cîțu (S) și premierul desemnat Nicolae Ionel Ciucă. Foto: ALEXANDRU DOBRE

– Dar ce s-a schimbat de aseară, când liderii PNL îl anunțau pe domnul Cîțu și astăzi când apare numele lui Nicolae Ciucă?

– Nu s-a schimbat nimic, președintele a venit clar cu un alt nume. A fost întâlnirea de la Cotroceni de aseară (ședința privind restricțiile, n.red.), unde imaginile pe care le-am văzut nu au fost foarte clare în privința a ceea ce s-a întâmplat. Dar era inevitabil, până la urmă cineva trebuie să răspundă pentru dezastrul sanitar. Într-un regim semiprezidențial, cum e și cel din Franța, președintele se debarasează de prim-ministru imediat. Nu avea cum președintele Iohannis să nu facă pasul ăsta, pentru că ar fi fost un președinte slab. Or, Ciucă are cel mai bun profil de tehnocrat, cum spuneam, mai degrebă e Văcăroiul lui Iliescu și un om care nu are cum să-i creeze probleme lui Iohannis.

– USR-PLUS, în opoziție?

– Nu știu, în principiu ei ar putea reveni la guvernare. Întrebarea e dacă Cioloș intră la guvernare, pentru că am văzut zilele trecute o înregistrare cum că nu dorește. Ideea unui guvern minoritar PNL-UDMR este o pedeapsă însă pentru USR, cred că cei din PNL au încercat încă de la început să-i pună pe cei de la USR mai repede în postura de a ieși de la guvernare, care oricum ar fi urmat să se petreacă în 2023. Nici PSD nu are argumente să nu susțină un guvern Ciucă. Oricum pentru USR, alegerile din 2024 sunt mai importante decât guvernarea în aceste clipe. Dar și pentru PNL, varianta Ciucă este convenabilă, pentru că e doar una de tranziție. Nu cred că domnul Ciucă, are, spre exemplu, un profil de prezidențiabil.

