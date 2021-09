De ce tot mai mulți copii ajung la logoped. Explicațiile unui specialist

Școala 9: Ce sfaturi oferi părinților? Când să te caute un părinte? Când ar trebui să se alarmeze?

Andreea Năstase: Dacă cel mic are 2 ani și nu înțelege ceea ce i se comunică sau se exprimă în majoritatea timpului cu ajutorul limbajului gestual, adică arată cu degetul ce vrea sau îi trage de mână pe părinți când își dorește un lucru. În cazul în care cel mic are 3 ani și nu se înțelege nimic din exprimarea acestuia, dacă are 5 ani și se bâlbâie sau are 8 ani și confundă literele, iar scrisul este dezordonat.

Andreea Năstase ajută copiii să-și îmbunătățească pronunția

– Care sunt principalele probleme pentru care vin părinții la tine cu copilul de mână?

– Ne confruntăm cu o creștere îngrijorătoare a cazurilor de întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv în rândul copiilor. O altă tulburare întâlnită des printre preșcolari o reprezintă dislalia, pronunția stâlcită a sunetelor.

– De unde vine această creștere?

– Ne confruntăm cu o atitudine hiperprotectoare a părinților, care se transformă ușor și pe nesimțite într-o lipsă de stimulare verbală, motorie și cognitivă a copiilor. În plus, părinții oferă copiilor acces îndelungat la ecrane de orice tip la vârste fragede. Se cunoaște faptul că expunerea timpurie la ecrane se asociază cu tulburările de atenție, atenția fiind un proces psihic cognitiv ce stă la baza învățării.

– Cum îl ajută logopedul pe copilul cu tulburări de limbaj?

– Logopedul este prietenul copilului, este terapeutul care îl ajută pe copil să își îmbunătățească pronunția sau să-și descopere vocea atât de prețioasă și atât de necesară pentru a putea comunica.

– Care sunt pragurile de dezvoltare normală a limbajului la sugar și la copilul mic?

– Pentru ca limbajul să se afle în parametrii unei dezvoltări normale este foarte important ca sugarul să lalalizeze (gângurească – n.r.) începând cu lunile 5 sau 6, iar în jurul vârstei de un an să spună deja primele cuvinte cu sens.

Continuarea interviului, pe Școala 9.

