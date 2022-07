INTERVIU. Politologul Alina Mungiu-Pippidi: „Crima anului făcută de Iohannis și Ciucă - Ministerul Educației a reacreditat fabrica de doctorate”

Școlile fuseseră evaluate, iar unele desființate după un lung șir de plagiate dovedite, jurnalista Emilia Șercan dezvăluind zeci de cazuri de falsificări academice.

„Sunt criminali cei care nu spun o vorbă de plagiatul lui Ciucă”

Libertatea: Un judecător a blocat, la București, sesizările de plagiat în cazul Ciucă, un altul, la Iași, i-a cerut unui jurnalist să-și divulge sursele. Putem vorbi despre un climat în care justiția înclină balanța în favoarea zonei politice?

– Că procurorii sunt sub control politic nu mai e niciun secret, dosarele se închid și se deschid la ordin: plagiate, 10 august, mineriada și Revoluția etc. Dar e foarte grav că se calcă sistemul de atribuire aleatorie a cazurilor la judecători ca să vină la butoane unii care au ordine fie de la autorități, fie de la serviciile secrete (uneori se și confundă).

În România, reușisem până acum să păstrăm o justiție independentă, nu pe fiecare curte în parte, dar pe tot sistemul, era greu să găsești trei rateuri la rând, primă instanță, apel și recurs. Dar aud din ce în ce mai des de condamnări ale jurnaliștilor sau avertizorilor de integritate din societatea civilă pe cazuri bizare, care nu au niciun merit, decât marea influență a unei părți.

Mai e și eșecul general al justiției, pentru că nimeni nu a făcut nimic, nici MCV, nici CSM, să ridice calitatea generală a actului de justiție. Judecătoarea Camelia Bogdan a fost exclusă definitiv din magistratură că și-a permis să sesizeze că o colegă avea un dosar la care era în conflict de interese: judeca pe Dan Voiculescu în condițiile în care soțul ei era notarul respectivului. E semnificativ că CSM secția judecători s-a unit contra Cameliei, că dacă începem să purificăm justiția de conflict de interese și aranjamente informale unde ajungem?

„Ne vor hărțui cu tot armamentul din dotare”

– Ce ar trebui făcut?

– Pe scurt, eu nu cred că trei instanțe vor găsi că de vină e cine a spus că Ciuhodaru semnează condica la spital în Iași zilnic când el e europarlamentar și la Bruxelles. Dar problema e că unele dintre aceste sentințe sunt executorii, trebuie imediat să faci ceva până la apel sau la recurs, să plătești cheltuieli de judecată, să dezvălui sursa etc.

Nu pot decât să îndemn avocații să apere pro bono jurnaliștii sau societatea civilă în asemenea situații ca parte a responsabilității lor corporate, și am îndemnat deja diferiți donori să creeze fonduri de apărare în justiție pentru ziariști și oengiști.

Viitorul e Ungaria, ne vor hărțui cu tot armamentul din dotare, cum a făcut Orban cu presa, și avem nevoie de resurse să ne apărăm pe termen lung. Deci să ne pregătim de război, dar fără să dăm înapoi.

„Ministerul Educației a reacreditat toate școlile doctorale care au dat titlurile fantomă”

– Cazul jurnalistei Emilia Șercan, care a scris despre suspiciunea privind plagiatul lui Nicolae Ciucă și care acuză o acțiune de kompromat. Ce ne spune acest caz despre relația jurnalist – autoritățile statului?

– E remarcabil că Emilia a avut unde să publice, deși de reluat nu au reluat decât 2-3 organe de presă ce a publicat ea. Problema mare e cum a reușit restul lumii să îngroape subiectul, asta e cel mai jalnic, uitați-vă la intelectualii lui Băsescu care urlau la Ponta și care acum au tăcut mâlc, ca și condamnarea lui Băsescu.

Mai grav, Ministerul Educației a reacreditat toate școlile doctorale care au dat titlurile astea fantomă, ceea ce nimeni nu a observat și nu a scris, deși toată lumea pretinde că frauda academică e un mare subiect.

Asta a fost crima anului făcută de Iohannis și Ciucă: s-a făcut o pseudoevaluare cu un partener obscur și toată fabrica de doctorate are dreptul pe mai departe să dea patalamale, deși îndrumătorii nu au publicat în viața lor un articol referat, deci nu au cum să dea titluri la alții.

La pachet, asta înseamnă școli militare, Dreptul, Teologia, adică domenii impostoare din punct de vedere academic în integralitatea lor, că nu e vorba să fabrici popi sau avocați, asta poate oricine, e vorba să faci doctori în științe.

Uluitor, dar această spălare generală a imposturii a trecut neobservată, iar Emilia, fiindcă își vede de programul ei – Ciucă e doar unul, ea i-a luat la rând sistematic pe toți – se alege cu amenințări.

Dar Emilia – alt lucru uluitor – are o slujbă la stat, într-o universitate publică, cum aveam și eu în anul 2000, când mă judecam cu PSD, și e foarte greu să fii dat afară dintr-o asemenea slujbă. Evident, ce mai există independent din breaslă trebuie să strângă rândurile în jurul ei.

Jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit numeroase cazuri de falsificări academice. Inquam Photos / Octav Ganea

„Cîmpeanu și justiția spală cadavrele, în tăcerea asurzitoare a intelectualilor”

– Cum se poate rezolva problema plagiatelor din domeniul militar?

– Nu se mai poate rezolva, că singurul fel era să închidem robinetul de doctorate, să eliminăm prevederile conform cărora avansezi în grad mai repede dacă ai doctoratul. Mai toți generalii care apar la TV despre războiul cu Ucraina sunt pseudodoctori, vă dați seama la război ce jale ar fi.

La schimbarea de regim, când Eduard Hellvig a preluat SRI, a pus niște oameni de la Universitatea Babeș Bolyai și pe Iulian Fota să înlocuiască pe cei dinainte de la Academia de Informații. Și acești oameni m-au sunat să întrebe cum să reorganizăm, nimic de spus.

Iar eu i-am sfătuit să închidem școala doctorală complet, nu doar în locul ălora dinainte să venim noi, pentru că pe zona strategică, politică externă și militară nu există în România persoane care să fi publicat internațional în regim de referat orb care să poată îndruma teze.

Vorbesc ca cel mai citat politolog român internațional, care produce singura revistă acreditată ISI, și vă spun că nu avem cu cine. Doar dacă importăm de la Cambridge sau alte universități externe, sigur că am putea face asta, o școală doctorală unică pentru toate zonele calamitate, bazată mai ales pe profesori din universități occidentale.

Dar evident nimeni nu vrea să audă, și atunci pleacă ai noștri, vin ai noștri, și impostura e în prime time, iar domnul Cîmpeanu și justiția spală cadavrele, în tăcerea asurzitoare a intelectualilor.

„Într-o democrație nu te apără eficient decât opinia publică, solidaritatea”

– Parlamentul a adoptat legea privind avertizorii de integritate cu o serie de amendamente, introduse de șefa Comisiei Juridice din Cameră, deputata PSD Laura Vicol, de natură să-i descurajeze pe cei care doreau să lanseze semnale de alarmă. Unde se plasează România pe harta UE prin adoptarea acestei poziții?

– Noi avem de mult o lege, care nu a avut niciodată vreun impact, sponsorizată de Transparency International. UE nu avea și de aici directiva, că în Luxemburg au condamnat pe avertizorul din Luxleaks și pe ziariștii francezi care l-au publicat, a trebuit făcut ceva pe plan european. Impresia mea e că Parlamentul nu pricepe că directivele europene sunt obligatorii, la fel fac cu multe altele.

Părerea mea, care în 1994 conduceam o revistă de investigație când nu exista nicio protecție, este că într-o democrație nu te apără eficient decât opinia publică, solidaritatea. Nici la Bruxelles contabila care a găsit o problemă la softul de contabilitate nu a mai lucrat niciodată la Comisie.

Sigur, arată intenții rele că elimini sesizarea anonimă, dar noi avem încă o presă pluralistă, captură există, dar nu e totul într-o mână, un avertizor va găsi totdeauna un dușman al celui pe care îl demască să publice povestea, dacă nu e contra statului paralel însuși.

Iar cu apăratul este ca la Emilia Șercan: ce o apără e solidaritatea noastră și publicitatea pe care o facem. Cei care îngroapă povestea îngroapă și avertizorul, de asta sunt criminali cei care nu spun o vorbă de plagiatul lui Ciucă.

Care nu e relevant în sine, că generalul Ciucă nu e academic și nu face alți doctori, e relevant mai ales cum a acoperit, călcând justiția în picioare. Ponta nu a făcut asta, a recunoscut imediat, și cum am spus și atunci, problema e de sistem.

Primul care l-a apărat pe Ponta a fost unul dintre îndrumători care i-a dat să copieze o broșură a lui despre Curtea Penală Internațională. Broșura era probabil o traducere, dar nimeni nu a mai cercetat, că pasiunea pentru corectitudine a românului e strict motivată de interesul propriu și se stinge imediat.

„E o luptă între securiști pentru succesiunea lui Iohannis”

– Cum interpretați declarația președintelui Klaus Iohannis prin care a avertizat public că știe cine este sursa care le-a furnizat colegilor de la G4Media proiectele legilor securității naționale?

– E o luptă între securiști pentru succesiunea lui Iohannis, care a avertizat tabăra care folosește legile astea ca să-l atace pe el și pe ai lui că știe cine sunt și vine după ei și organele lor de presă.

Cornel Nistorescu are dreptate să se mire de ce unii care au ținut în brațe binomul SRI-DNA au devenit acum luptători contra statului militar. E sfârșit de regim, ca și sub Băsescu în ultimul an, și evident pentru Iohannis miza e să lase el pe cine va urma și va avea grijă de impunitatea lui și a alor lui. Iar pentru sponsorii USR din sistem (ai grupului Ghinea, desigur), care i-au văzut dați afară pe băieții lor din guvern vara trecută de Iohannis și Hellvig, e momentul să se plaseze în fruntea succesorilor.

– Drepturile fundamentale: cum stă astăzi România? Ce s-a schimbat după instalarea coaliției PNL-PSD-UDMR?

– Nu venirea coaliției a schimbat jocul, ci înfrângerea lui Dragnea. Dragnea a fost un om periculos pentru sistem, pentru că îl manipula perfect: cu o singură modificare electorală a câștigat alegerile în 2016 și a anulat toată munca făcută de servicii pentru liberali și Iohannis după Colectiv.

După marele lor succes în a picta un baron de provincie, care nu era un pericol pentru democrație (nu dădea în judecată ziariști, de exemplu, scriam toți ce voiam despre el), ca pe unul mai rău ca Ceaușescu plus Iliescu nu au mai avut opoziție, control la bugete etc.

Legile (securității naționale – n.r.) propuse nu ar face decât să legifereze o stare de fapt, în care partidele, guvernul și Parlamentul nu mai au nicio autonomie față de serviciile secrete.

Destabilizarea vine de la faptul că lui Iohannis i se apropie totuși termenul și atunci începe lupta pentru cine îi controlează pe cei care controlează tot. Asta e o ocazie pentru ce a mai rămas din presa și societatea civilă să se apere un pic.

Nu contra legilor neapărat, ci a fondului, vrem partide pe bune, nu cu epoleți, partide care să reprezinte interese diferite din societate, asta e democrația. Deci nu coaliția PSD-PNL e problema, ci ce au ajuns să fie PNL și PSD.

„Dacă se luptă contrainformațiile militare cu SRI și cu SIE, o să fim mai competenți în războiul cu rușii?”

– Președintele Iohannis a semnat recent două decrete de pensionare pentru doi generali de la vârful structurilor de informații ale Armatei. Cum evaluați aceste schimbări?

– Nu sunt la curent. Dar de când a început războiul am văzut că e conflict între serviciul de informații al Armatei și al altora. Din păcate, nu sunt sigură că din conflictele astea competențele câștigă, uitați-vă la Dan Dungaciu (directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române – n.r.) căruia i-au dat tribună în prime time să spună că nu începe niciun război în Ucraina chiar în seara dinainte, deși CIA spusese contra.

Nu lămurim nici după, de ce un pseudooficial ca el lansează de la canale oficiale asemenea diversiuni, de ce există un institut al Academiei care pe față cu zero doctori competenți (Dungaciu candidează de fiecare dată de unul singur la șefia lui și câștigă, el are zero lucrări referate, desigur) face toate mesajele geopolitice lansate în opinia publică de la moderatorii TV care știm că sunt validați de servicii și puși să controleze, dar ce servicii?

Dacă se luptă contrainformațiile militare cu SRI, care se bagă peste tot, și cu SIE o să fim mai competenți în războiul cu rușii? Mai poate fi competent cineva care se ține doar de diversiuni la TV și în politică în general, că trebuie să vă spun că prin Transnistria, Crimeea și Caucaz nu prea îi vedeam în anii când lucram eu pentru Națiunile Unite pe acolo? Nu știu.