INTERVIU. Șeful Ambulanței Prahova, după ce Libertatea a semnalat lipsa de medici de la Ploiești: „Ducem pacienții cu AVC sau infarct la Brașov, Târgoviște, București”

Pe 4 februarie, Libertatea a publicat documente din interiorul Spitalului Județean din Ploiești în care arăta că sunt zile întregi fără gardă la cardiologie și neurologie.

Medicii de la UPU atrăgeau atenția, în fișele pacienților, că aceștia nu erau văzuți de cardiologi și neurologi. Mai mult, din documente reiese că medici colaboratori, plătiți la oră, resping solicitările venite în afara programului.

Anul trecut, ziarul scria, încă din luna mai, despre faptul că nu există suficienți medici pe secția de cardiologie de la Spitalul Județean, după ce 4 dintre aceștia au plecat.

Medicul Mădălin Ipatie, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, recunoaște și el situația. „Ne descurcăm foarte greu”, spune doctorul cu triplă specializare – medicină de urgență, medicină de familie și anestezie și terapie intensivă.

Medicul Mădălin Ipatie, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova. Foto: Facebook

Libertatea: Domnule doctor, date fiind lipsurile de la Spitalul Județean Ploiești, ce face Ambulanța Prahova când are un pacient cu probleme cardiace sau AVC?

Mădălin Ipatie: Ați deschis un punct nevralgic. Da, acești pacienți nu rămân fără specialiști, dar se pune problema unde îi ducem. Pe cei de la Sinaia îi primește în general Brașovul, iar cei de la Câmpina și Ploiești merg la Târgoviște și București. Mai nou primim apeluri de la Târgoviște care ne întreabă ce facem de trimitem atâția pacienți la ei.

– Ce ați făcut ca șef de serviciu de Ambulanță?

– Pe 1 și pe 2 am fost la București, la DSU. M-am consultat cu oamenii de acolo și le-am explicat situația de la Prahova. Le-am spus că aceste spitale care preiau pacientul să ia direct legătura cu locul unde acesta poate primi îngrijiri. Hai să luăm un exemplu, pacientul neurologic. Un AVC ischemic trebuie, în fereastra aia de 4 ore, să fie trombolizat (n.r. – Administrarea unui tratament care să degradeze cheagurile de sânge formate în vene).

Ideea este să nu se mai piardă timp, să trimiți la Județean, să aibă confirmare de diagnostic, tu să trimiți înapoi și abia după unde există neurolog. Acum există posibilitatea asta să se trimită direct. Cum am zis – Ploiești la Târgoviște, Câmpina la Târgoviște… Noi ne descurcăm foarte greu. De multe ori, am ambulanță blocată și patru ore la Târgoviște. Noi trebuie să rezolvăm situația. Ține de câteva luni.

– Chiar de prin mai, de când au plecat patru medici de la cardiologie.

– Situațiile acute au fost rezolvate, dar trebuie să înțelegem că de la spitalele mai mici, care au CPU, trebuie să se plece uneori direct la Târgoviște, de exemplu, pentru că pe la Județean se ajunge degeaba.

– Așadar, să se ocolească Județeanul când nu există gardă.

– Da. Eu îmi asum, e spre binele pacientului să nu mai trecem prin Județean, că nu are sens.

„Eu tot sper să se rezolve problema”

– Cu AVC vorbim de neurologie. La cardiologie?

– OK. Știți că în România există implementat sistemul STEMI, prin rotația spitalelor unde se intervine (n.r. – programul de tratament intervenţional în infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment ST). La noi, la Ploiești avem doi cardiologi care montau stenturi. Însă ei cum funcționează discontinuu, trimitem direct în programul de la București, în ce spital e acolo de serviciu, Floreasca, de exemplu, sau Brașov. Acolo ajung infarcturile și tot ce înseamnă STEMI.

Lucrurile astea pică pe noi. Să vă mai dau un exemplu. Mult timp n-a existat neurochirurg. Acolo cazurile erau rare. Dar pe neurologie sunt multe și pot să am și două, maximum trei plecate în același timp din județ. E complicat, pentru că trebuie să gestionăm toate cazurile.

– Câte ambulanțe aveți în total?

– Am 84 de ambulanțe. Dar pe tura de zi lucrez cu 15-16 echipaje, cu 2 medici, iar noaptea – în jur de 11. Astea sunt pe Ploiești. Și tot atâtea dispersate pe județ. Iar seara, cu 9. În majoritatea zilelor am un medic. Iar medicii au și ei probleme. Au avut probleme cardiace, încep să aibă și scutiri de nopți. Ajung să mă bucur că am, totuși, un medic pe tură. Eu tot sper să se rezolve problema, pentru că e o presiune mare pe Spitalul Județean. Fiindcă, să știți, multe spitale vor să trimită încă la Județean, pentru că e considerat spital de rang superior. De asta considerăm ca patologiile grave să le trimitem direct la Brașov, Târgoviște, București.

Precizarea lui Ipatie: „Venit brut”

În ianuarie, Libertatea a prezentat cazul medicului Dorice Albu, șefa SAJ Neamț, care declarase că lucrează și 20 de ore nonstop. În cadrul articolului, unul dintre medicii de ambulanță prezentați că ar fi câștigat, la fel, substanțial din gărzi după program era medicul Ipatie.

„A fost o greșeală din partea mea, am trecut brutul, nu netul. A fost o simplă greșeală care a fost speculată. Au fost niște gărzi făcute în timpul pandemiei COVID, când erau plătite corespunzător și lipseau medicii de anestezie și terapie intensivă din județ. Dar eu am trecut acolo brutul, nu netul”, a precizat Ipatie.

