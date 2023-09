Furtuna Daniel s-a abătut luni, 4 septembrie, asupra vestului și centrului Greciei, provocând sute de apeluri la serviciile de urgență pentru a pompa apa, la doar câteva zile după ce un incendiu mortal care arde de mai bine de două săptămâni a fost pus sub control în nordul țării.

BREAKING: The Krafsidonas (Κραυσίδωνας) river in Volos (Βόλος), Thessaly (population: 85,000) has just overflowed its banks. Catastrophic situation unfolding. pic.twitter.com/AkiIoQmowq