La conferința de presă a Guvernului pe tema proiectului de lege pentru Pilonul II de pensii, purtătorul de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu, a purtat o brățară de picior, un accesoriu care a ieșit din tiparele vestimentare, adesea considerat un element al stilului tineresc.

Această alegere stilistică, adesea regăsită în ținutele casual sau de vacanță, a fost remarcată în timpul discuțiilor despre viitorul financiar al românilor.

Foto: Dumitru Angelescu

Brățările de picior: între tradiție, simbolism și modă contemporană

Brățările de picior sunt accesorii purtate în jurul gleznei sau gambei, fiind considerate simboluri ale frumuseții și feminității. Aceste bijuterii au o istorie foarte veche, datând chiar de peste 8.000 de ani, și au fost folosite încă din Antichitate în culturi precum cea egipteană, mesopotamiană, indiană și asiatică.

În diverse culturi, brățările de picior au avut și au semnificații variate. În Egiptul Antic, ele indicau bogăția și statutul social, fiind confecționate din metale prețioase și pietre și purtate de persoanele înstărite. În India, brățările de picior (numite „payal” sau „anklet”) sunt purtate de femei ca simbol al feminității și căsătoriei, unele modele având chiar clopoței care sună la fiecare pas. În alte regiuni, brățările de picior puteau semnifica și protecție împotriva energiilor negative sau aduceau noroc.

Astăzi, brățările de picior sunt mai mult un accesoriu de modă, purtate în special în ținutele casual de vară, la plajă, în vacanțe sau la festivaluri. Ele scot în evidență gleznele și pot fi asortate cu diverse tipuri de încălțăminte, de la sandale la pantofi cu toc. Este recomandat ca aceste brățări să fie poziționate chiar sub osul gleznei pentru un aspect vizual plăcut.

Brățările de picior pot fi confecționate din materiale diverse: argint, aur, piele, mărgele, scoici etc., în funcție de preferințe și stil. De asemenea, este important de știut că nu sunt recomandate în contexte profesionale sau în spații închise în care sunetul unor brățări cu clopoței poate deranja

Cine este Ioana Ene Dogioiu

Ioana Ene Dogioiu este o jurnalistă cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul mass-media, având activitate în radio, televiziune și presă scrisă. Ea a ocupat poziții importante precum redactor de știri, editor general de redacție TV și realizator de emisiuni și interviuri politice. În prezent, este Senior Editor la publicația Spotmedia.ro.

Recent, Ioana Ene Dogioiu a fost numită purtător de cuvânt al Guvernului României. Funcția de purtător de cuvânt este esențială pentru transmiterea pozițiilor oficiale ale Guvernului, pentru gestionarea relațiilor cu mass-media și pentru clarificarea unor aspecte legate de politicile guvernamentale.

Modificări aduse pensiilor private

Guvernul s-a reunit în ședință de la ora 11.00, având pe agenda discuțiilor proiectul de lege referitor la plata pensiilor private. Potrivit noilor reglementări, sumele aferente pensiilor private vor fi distribuite prin fonduri special create în acest scop.

Executivul a ajustat modalitatea de plată a pensiilor din Pilonul II: prima tranșă va reprezenta 30% din total, iar restul va fi achitat lunar pe parcursul a 8 ani. Inițial, proiectul prevedea o primă tranșă de 25%, iar diferența urma să fie plătită eșalonat pe 10 ani.

