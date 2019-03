„Problema în România este că facem politici pe termen scurt de multe ori şi cu un interes electoral, deci o abordare electoralistă. (…) Ultima dată când s-au transformat multe comune în oraşe (…) s-a făcut tot peste noapte şi tot din motive electoraliste, nu vreau să spun acum ce partid a guvernat, ştiţi dumneavoastră. Acum se vede că lucrurile nu au fost bine gândite nici atunci, că au fost gândite pe termen scurt scurt sau foarte scurt. Dacă transformi o comună în oraş trebuie să dai o şansă comunităţii, trebuie să existe o grijă specială din partea Guvernului ca nu numai denumirea într-un tabel să se schimbe din comună în oraş, ci şi comunitatea să aibă şansa să se dezvolte corespunzător, altfel am mai obţinut un primar de oraş şi au mai intrat doi oameni în consiliul local şi acesta este rolul unei reforme în administraţia locală? Cred că trebuie să ajungem, cu cât mai repede, cu atât mai bine, la concluzia că în aceste domenii nu trebuie să ne jucăm pe mandate de patru ani sau cu interes electoralist, fiindcă până la urmă lucrurile se strică de tot”, a arătat Iohannis.

Şeful statului a criticat Guvernul şi pentru autostrada Moldovei.

„Li s-a promis, dau un singur exemplu, li s-a promis moldovenilor că toată lumea se apucă serios de autostrada Moldova. Hai să fim sobri. Unde a fost seriozitatea? Când au făcut oamenii acel protest de 15 minute s-a dus un ministru lângă Bacău și a zis că acum începe el autostrada, și ăia protestează și ei fac autostradă. După ce s-a terminat protestul, au plecat și muncitorii acasă. E o bătaie de joc și românii văd treaba asta și suferă. Trebuie și guvernanții, și primarii, și toată lumea să găsim soluții. Și asta nu este o soluție pentru un partid, deci soluția trebuie să vină de la întreaga clasă politică. Și aici aveți un rol hotărâtor”, a spus preşedintele.

Şeful statului a amintit şi Ordonanţa 114, dată de Guvern cu câteva zile înainte de sfârşitul lui 2018.

„Când guvernanții au trecut cu lejeritate peste opinia administrației publice, cum de exemplu acuma, cu diferitele ordonanțe, pe care probabil le-ați aflat de la știri sau de la Parlament, unde opinia dvs. a fost total ignorată. E destul de trist că am ajuns în această fază. Important e să nu uităm ce reprezintă administrația locală. Este partenerul direct al cetățeanului. În majoritatea problemelor, primarul nu vă întreabă dacă sunteți de la PNL, PSD sau alt partid. Întreabă când asfaltezi drumul, când introduci apa, canalizarea, când se reabilitează școala și așa mai departe. Ori la aceste întrebari trebuie să răspundeți. Ca să aveți răspuns, trebuie să aveți 2 lucruri: decizia și banii”, a mai spus preşedintele.

Despre descentralizare, Klaus Iohannis a arătat că s-a tot vorbit.

„Culmea este că cei cu care am vorbit acum câțiva ani și care au fost foarte vocali ar avea acum pâinea și cuțitul, doar că le-au încuiat în dulap. Nici nu se mai vorbește în actuala guvernare despre descentralizare. Mie mi se pare foarte ciudat. Aici cred că este cazul să revenim la un lobby foarte intens și să revenim despre ce se poate face pe descentralizare”, a spus el.

Preşedintele Klaus Iohannis a mai spus că are impresia că guvernele din ultima perioadă nu doresc să folosească bani europeni şi pun accent mai degrabă pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care însă primarii pot ajunge să fie puşi în situaţia de a sta „cu mâna întinsă” la Guvern.

„Sincer, eu am impresia că cel puţin aceste guverne din ultima vreme nu doresc să se folosească bani europeni. Dimpotrivă, tot ce au făcut, se vede că pun accent pe PNDL. Bun şi ăla, doar că din ce în ce mai mult mi se pare că aici se creează un mecanism prin care voi, primarii, sunteţi puşi în situaţia deosebit de penibilă să staţi cu mâna întinsă la Guvern. Dacă arătaţi bine şi faceţi ce trebuie în alegeri vi se dă, şi dacă nu arătaţi bine sau nu faceţi ce trebuie, nu vi se dă. Or, aşa nu se poate dezvolta o ţară, fiindcă un primar reprezintă o comunitate care are pretenţii legitime. Nu poţi să îi spui: ‘Ţie îţi dau, pentru că eşti din partidul X, iar ţie nu îţi dau, fiindcă eşti din partidul Y’. Este o discriminare inadmisibilă într-o ţară care este membră şi vrea să rămână membră în UE. Deci, aici am nişte semne mari de întrebare şi eu cred că, aici, la nivel de Guvern se greşeşte, fiindcă fondurile europene sunt disponibile, doar că se folosesc mult prea puţin”, a afirmat Iohannis, în cadrul dezbaterii „Viitorul oraşelor româneşti în contextul european al conceptului de dezvoltare locală”.

