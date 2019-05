„Referendumul și alegerile europarlamentare sunt, ambele, despre viitorul nostru, al românilor. Umblă politicieni prin țară să spună că votul din 26 mai nu este important. Ba da, pentru români este foarte important să dea un răspuns clar atacurilor pesediste asupra justiției. În loc să se preocupe de problemele țării, PSD a avut în cap de la bun început doar să rezolve dosarele hoților cocoțați în vârful statului. Noi nu suntem un neam de hoți, suntem un popor care vrea justiție dreaptă și trebuie să ne eliberăm de această guvernare eșuată și toxică a PSD. Într-o democrație, lucrurile se schimbă prin vot. Iar dacă vrem schimbare, pe 26 mai votăm!”, a scris Iohannis, pe Facebook.

Șeful statului a fost marți la Ploiești, pentru a-și lansa noua carte, „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”.

„Este o grupare care se numeşte PSD. Din păcate, ei nu sunt aşa pro-europeni. (…) Iată că un partid începe să facă campanie cu un discurs anti-european. Penibil”, a spus șeful statului, la Ploiești.

Acesta a mai spus că PSD nu a realizat nimic din ceea ce a promis, spitale sau autostrăzi. „Au promis mai mulţi bani şi au crescut unele salarii, între timp inflaţia a mâncat toţi acei bani. Iată o minciună şi acum umblă peste tot şi încearcă să spună că vinovat este Iohannis şi UE. Păi nu le este ruşine!”, a adăugat Iohannis, potrivit Agerpres.

Preşedintele a afirmat că pesediştii sunt singurii vinovaţi pentru faptul că România nu se află în spaţiul Schengen şi Mecanismul de Cooperare şi Verificare nu a fost ridicat.

„Am avut multe discuţii cu liderii europeni şi despre Schengen, şi despre MCV şi am fost foarte aproape să rezolvăm aceste două probleme, extrem de aproape, dar, ce să vezi, am avut din ianuarie 2017 o guvernare care în loc să continue să consolideze instituţiile statului s-a apucat să distrugă instituţii ale statului, să îndoaie legile Justiţiei pentru ei, nu pentru români şi atunci foarte mulţi au început iarăşi să aibă îndoieli. Nimeni din UE nu are îndoieli în ceea ce priveşte voinţa poporului român, românii sunt foarte bine cunoscuţi în Europa şi avem aproximativ 4 milioane de ambasadori, sunt românii noştri care lucrează peste tot în Uniune, sunt foarte apreciaţi, deci nu asta este problema. Problema este guvernarea, această guvernare toxică, pesedistă, eşuată, care vrea să ne ducă în timp înapoi în loc să ne ducă înainte, de asta nu suntem în Schengen, de asta nu se va renunţa foarte repede la MCV. Umblă ei şi povestesc că europenii nu ne vor, că Iohannis ne trădează, că x şi y fac lobby împotriva României. Fals, totul fals. Singurii vinovaţi pentru care nu suntem astăzi în Schengen şi mai avem în continuare discuţia despre MCV sunt pesediştii prin guvernările eşuate pe care le-au construit din ianuarie 2017 încoace şi este păcat şi cum scrie chiar pe panoul lor: România merită mai mult decât PSD”, a mai spus el.

