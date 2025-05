Fostul mare tenismen și om de afaceri Ion Țiriac a atras toate privirile duminică dimineață, la secția de votare de la Liceul Jean Monnet din București, unde și-a exercitat dreptul de vot în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Cunoscut pentru stilul său nonconformist, Țiriac a purtat un accesoriu cu o puternică încărcătură simbolică: o șapcă „Make America Great Again”, personalizată și primită chiar de la președintele american Donald Trump.

Ion Țiriac a venit la secția de votare cu șapca primită cadou de la Donald Trump

Șapca albă, cu broderie aurie și semnătura lui Donald Trump, este un model exclusivist – „45-47 MAGA hat – White/Gold” – disponibil în Trump Store pentru 55 de dolari. Potrivit lui Țiriac, această șapcă este un simbol al unei relații de prietenie de peste patru decenii cu Donald Trump, pe care l-a cunoscut încă din perioada în care acesta era un influent om de afaceri.

„Șapca asta am primit-o de la domnul președinte Trump, când am primit-o era cu o lună înainte de alegeri, am avut plăcerea și onoarea să îl cunosc acum 40 de ani, când era un mare businessman și mi-am socotit eu datoria să spun că are un slogan foarte bun pentru Statele Unite. Acest slogan l-am împrumutat și eu pentru România și asta aș vrea eu, să aducem România acolo unde a fost odată, să ne respecte toți așa cum îi respectăm și noi.

Să nu mai aștept 20 de ani pentru un Schengen, să nu mai aștept vizele de pomană și așa mai departe, suntem egali cu toții, chit că suntem o țară mult mai mititică decât marile puteri”, a declarat Ion Țiriac după ce a votat, potrivit cancan.ro.

Cum trebuie să fie noul președinte în viziunea lui Ion Țiriac

În ceea ce privește alegerile din România, Țiriac a subliniat că își dorește un președinte „cu demnitate și hotărâre”, care să reprezinte țara „așa cum trebuie” pe plan intern și internațional. Prezența sa la vot, dar mai ales accesoriul purtat, nu au trecut neobservate de cei prezenți și au stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.

„Eu și toți românii cred că ne dorim un președinte care să ne reprezinte și pe cei care l-am votat, dar și pe cei care am votat adversarul dumnealui, și pe cei care sunt în afara țării, adică pe toți românii. Mai important este însă să reprezinte țara. Noi, în ultimii ani, nu am fost reprezentați așa cum trebuie, ca țara care am fost, ca țara care suntem și țara pe care vrem să o câștigăm, să fim ceea ce am fost odată. Trebuie să-i facem pe partenerii noștri să ne înțeleagă că suntem granița Europei, că avem datoriile pe care le avem față de comunitatea în care suntem, de care ne-am achitat întotdeauna.

Noul președinte ar trebui, cu o demnitate și cu o hotărâre tipic românească, să fie acolo și să ni se audă glasul. Nu vrem război, suntem la granița unui război, după părerea mea noul președinte ar trebui să vadă cum poate să scoată 5% din PIB pentru arme, mai bine să nu le scoată pentru arme și să vedem dacă nu le putem pune într-un fond global pe tot pământul ăsta, să vedem ce facem într-un viitor foarte apropiat, când o să fim 16 miliarde, nu 8, cât suntem acum.

Deci demnitate, hotărâre și să ne reprezinte pe toți românii și să ne adune la un loc. Pentru asta am venit aici, pentru asta am votat”, a declarat Ion Țiriac.

