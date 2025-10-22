Proiectul ambițios, inițial programat pentru 2028, ar putea fi amânat până în 2029 sau chiar mai târziu. Greutatea excesivă și costurile ridicate sunt principalele obstacole în calea lansării acestui device.

Conform surselor citate de PhoneArena, prototipurile actuale cântăresc aproximativ 1,6 kg, apropiindu-se mai mult de greutatea unui MacBook Pro decât de cea a unui iPad Pro obișnuit.

Probleme tehnice și concurență

Inginerii Apple se confruntă cu dificultăți în dezvoltarea ecranului OLED pliabil de 18 inci. Compania colaborează cu Samsung pentru a minimiza cutele vizibile la îndoire, dar provocările rămân semnificative.

În plus, piața tabletelor pliabile nu mai este un teritoriu neexplorat. Huawei a lansat deja MateBook Fold de 18 inci în China, la un preț de aproximativ 3.400 de dolari.

Acest model cântărește cu aproape jumătate de kilogram mai puțin decât prototipurile Apple.

Contextul mai larg

Acest proiect reprezintă încercarea Apple de a intra pe piața dispozitivelor pliabile, dominată în prezent de companii precum Samsung, Google și Huawei.

Vânzările de iPad-uri au scăzut semnificativ față de vârful atins în 2021, iar compania caută modalități de a revitaliza această linie de produse.

Tableta pliabilă de 18 inci era văzută ca următorul produs revoluționar al Apple. Însă, cu problemele tehnice actuale și concurența deja prezentă pe piață, viitorul acestui dispozitiv rămâne incert.

În ciuda acestor provocări, Apple continuă să lucreze la proiect. Rămâne de văzut dacă compania va reuși să depășească obstacolele tehnice și să lanseze un produs competitiv pe piața tabletelor pliabile de mari dimensiuni.

Deși inițial planificată pentru 2028, lansarea ar putea fi amânată până în 2029 sau chiar anulată complet, în funcție de progresul tehnic și de evoluția pieței.

