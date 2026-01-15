Conform aceleiași surse, cooperarea militară dintre cele două state a început înainte de invazia rusă pe scară largă, primele contracte pentru livrări de rachete fiind semnate în octombrie 2021.

Pachetul evaluat la 2,7 miliarde de dolari a cuprins sute de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune Fath-360, aproape 500 de alte rachete balistice similare și aproximativ 200 de rachete sol-aer destinate sistemelor de apărare antiaeriană.

În plus, Iranul a furnizat Rusiei milioane de cartușe și obuze de artilerie.

Separat, la începutul anului 2023 a fost încheiat un contract în valoare de 1,75 miliarde de dolari, care prevedea livrarea dronelor kamikaze Shahed-136, precum și transferul de tehnologie necesar producerii acestora pe teritoriul Rusiei sub denumirea „Geran-2”.

Oficialul occidental a precizat că aceste sume nu reprezintă totalul, fiind așteptate și alte livrări de armament.

Deși Rusia și Iranul au semnat un acord de parteneriat strategic în ianuarie 2025, documentul nu conține clauze privind apărarea reciprocă.

Totodată, Moscova nu a oferit Teheranului un sprijin semnificativ în timpul conflictului de 12 zile cu Israelul din iunie 2025.

Începând de la sfârșitul lunii decembrie 2025, Iranul se confruntă cu proteste de amploare, declanșate de dificultățile economice și transformate ulterior într-o revoltă împotriva regimului.

Activiștii pentru drepturile omului susțin că bilanțul victimelor a depășit 500 de morți, iar peste 10.000 de persoane au fost arestate.

Președintele american Donald Trump și-a declarat sprijinul pentru populația iraniană și a avertizat asupra unei posibile intervenții militare dacă represiunile împotriva civililor vor continua.

