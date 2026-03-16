De dimineață, Iranul a avertizat România că va răspunde dacă va permite SUA, cu care Teheranul sunt în război din 28 februarie, să folosească bazele militare românești pentru atacuri contra Iranului. „Dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, aceasta ar echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, Esmaeil Baghaei.

În replică, MAE a făcut mai multe precizări, începând cu faptul că de 20 de ani este în vigoare un acord România – SUA prin care țara noastră își pune la dispoziție bazele militare.

„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu. România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”, se arată în comunicatul instituției conduse de Oana Țoiu.

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, a adăugat ministerul de la București.

„În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, mai scrie în comunicat.

Amintim că președintele Nicușor Dan a convocat pe 11 martie prima ședință CSAT din 2026. Pe ordinea de zi au fost:

situația din Orientul Mijlociu, adică războiul declanșat pe 28 februarie de Israel și SUA în Iran, plus implicațiile pentru România

evaluarea impactului războiului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România

analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

La punctul 3 era vorba despre faptul că SUA au cerut României să permită accesul avioanelor cisternă pentru realimentare în zbor. Inițial s-a vorbit despre avioane de luptă, dar informația nu a fost corectă. În plus, americanii au cerut să fie aduse în bazele noastre echipamente militare pentru trupele americane.

După ședința CSAT, Nicușor Dan a spus că România a acceptat cerințele SUA și a susținut că este vorba despre echipamente defensive, care sporesc securitatea României. În privința avioanelor, șeful statului a afirmat: „Subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”.

El a susținut apoi că românii nu au motive să se teamă: „Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”.

Ieri, 15 martie, au aterizat la Baza 90 Transport Aerian Otopeni primele avioane cisternă ale SUA, care urmează să ajungă la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța.