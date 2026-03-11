Declaraţia sa, transmisă de televiziunea de stat IRIB, survine la 12 zile după debutul conflictului generat de atacurile americano-israeliene, urmate de răspunsul militar al Teheranului.

„Toate forţele noastre stau cu degetul pe trăgaci”, a avertizat Radan.

În aceeaşi zi, premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut un apel direct către poporul iranian, îndemnându-l să se ridice împotriva regimului ayatollahilor.

„Aceasta este o oportunitate unică în viaţă pentru voi de a înlătura regimul şi de a vă câştiga libertatea”, a transmis Netanyahu printr-un mesaj citat de Awharq Al-Awsat.

Acesta a descris conflictul în desfăşurare drept „un război istoric pentru libertate” şi a subliniat că «ajutorul a sosit».

De asemenea, preşedintele american Donald Trump a încurajat în mod repetat iranienii să vadă intervenţia militară a SUA şi a Israelului ca pe o şansă de a răsturna conducerea de la Teheran.

Aceste apeluri externe vin pe fondul unei situaţii interne tensionate în Iran. La începutul anului 2026, guvernul a reprimat brutal o serie de proteste declanşate de criza economică.

Potrivit Agenţiei de presă a militanţilor pentru drepturile omului (HRANA), forţele de securitate iraniene au ucis aproape 6.500 de protestatari între 8 şi 9 ianuarie, iar peste 50.000 de persoane au fost arestate în urma manifestaţiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE