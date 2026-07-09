Iranul a atacat cu rachete și drone în Bahrain și Kuweit

Atacurile au avut loc la doar câteva ore după ce Trump a declarat că armistițiul cu Iranul „s-a terminat” și a anunțat o nouă rundă de lovituri americane. Liderul de la Casa Albă a spus, în același timp, că iranienii „vor foarte mult” să ajungă la o înțelegere, dar că el nu știe dacă un acord „merită”.

Joi dimineață, autoritățile din Bahrain și Kuweit au emis alerte de atac iminent, după ce Iranul a început represaliile promise în urma loviturilor americane, potrivit Reuters. Armata kuweitiană a anunțat că apărarea aeriană răspunde la amenințări cu „rachete ostile și drone” și a avertizat populația că s-ar putea auzi explozii.

În Bahrain, Ministerul de Interne a transmis că sirenele sună și le-a cerut oamenilor să rămână calmi și să meargă spre cel mai apropiat loc sigur. Atât Kuweit și Bahrain găzduiesc baze militare americane. AP relatează că Iranul a vizat și Qatarul, într-o nouă escaladare a conflictului din Golf.

Trump spune că Iranul l-a sunat pentru un acord

În timp ce situația din Golf se agrava, Donald Trump a susținut că Iranul încearcă din nou să negocieze cu Statele Unite. Declarațiile au fost făcute miercuri, 8 iulie, la bordul Air Force One, în timp ce președintele american se întorcea de la summitul NATO. Potrivit CNN, Trump le-a spus jurnaliștilor că Iranul a luat legătura cu administrația americană.

„M-au sunat acum puțin timp. Vor așa de mult să încheie un acord”, a declarat președintele american.

Trump a adăugat însă că nu este convins că un acord cu Teheranul mai are sens în acest moment.

„Pur și simplu nu știu dacă merită să încheiem un acord cu ei”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump spune că armistițiul cu Iranul nu mai există

Cu doar puțin timp înainte, Trump afirmase că armistițiul dintre Statele Unite și Iran nu mai este valabil, după ce Iranul a atacat nave care traversau Strâmtoarea Ormuz, iar armata americană a răspuns cu noi lovituri.

„De fiecare dată când ne lovesc, noi îi lovim de 20 de ori”, a declarat Trump.

După anunțul Comandamentului Central al SUA privind o nouă serie de atacuri asupra unor ținte din Iran, președintele american a transmis un avertisment dur Teheranului.

„Aceasta este o răzbunare pentru bombardarea de ieri a navelor de către Iran. Dacă se va întâmpla din nou, lucrurile se vor agrava mult!”, a scris Trump pe Truth Social.

Armata americană a reluat loviturile asupra Iranului după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, iar presa internațională scrie că noua rundă de atacuri a lovit zone de pe coasta sudică a Iranului.

Mesajul publicat de Trump pe Truth Social a fost însoțit de o imagine care părea realizată pe calculator și care înfățișa un oraș acoperit de un nor uriaș de fum. Ulterior, utilizatorul care publicase inițial imaginea a șters postarea și a precizat că fotografia nu era din seara respectivă. Trump a distribuit și trei videoclipuri care păreau să arate distrugeri provocate de atacuri, fără să precizeze unde au fost filmate sau când au fost realizate.

De ce a decis Trump să lovească din nou Iranul

Un oficial american citat de CNN a declarat că decizia lui Trump de a aproba o nouă rundă de atacuri a fost influențată de două lucruri: faptul că Strâmtoarea Ormuz nu este încă complet sigură pentru navigație și momentul în care Iranul a lovit navele din zonă. Potrivit sursei citate, atacurile iraniene asupra navelor au avut loc în timp ce Trump participa la summitul NATO, lucru care l-a iritat în mod special.

Același oficial a spus că liderul american își pierde răbdarea și în privința negocierilor privind programul nuclear iranian, considerând că Teheranul încearcă să tragă de timp.

A patra serie de lovituri americane asupra Iranului

Noile atacuri lansate de Statele Unite reprezintă cel puțin a patra serie de lovituri împotriva Iranului de la semnarea memorandumului de înțelegere dintre cele două țări, la jumătatea lunii iunie. Până acum, schimburile de foc din ultimele săptămâni nu au mai avut amploarea celor din prima parte a conflictului, dar tensiunile cresc din nou rapid.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat direct cu lansarea unei noi serii de lovituri militare în Iran și i-a numit „nebuni” pe liderii iranieni. Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul summitului NATO, pe fondul unei escaladări acute a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

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